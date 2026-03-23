انهيار مفاجئ للذهب… خسائر قاسية تهز الأسواق العالمية

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 165

شهدت أسعار الذهب تراجعاً حاداً خلال تعاملات اليوم، إذ هبطت بأكثر من 5% لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2026، في ظل تحولات كبيرة في المشهد الاقتصادي العالمي وتزايد رهانات رفع أسعار الفائدة.

الفائدة المرتفعة تضرب الذهب تزايدت توقعات الأسواق بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدلاً من خفضها كما كان متوقعاً سابقاً.

هذا التحول قلّص من جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، مقارنة بالأدوات المالية الأخرى التي تستفيد من الفائدة المرتفعة.

الحرب ترفع الدولار وتضغط على العملات بالتزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ارتفع الدولار الأميركي مدعوماً بالإقبال على الملاذات الآمنة، بينما تراجعت عملات رئيسة مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني، وسط مخاوف من استمرار الصراع لفترة أطول وتأثيره في الاقتصاد العالمي.

الذهب يسجل أسوأ أداء منذ عقود واصل الذهب خسائره للجلسة التاسعة على التوالي، مسجلاً انخفاضاً تجاوز 10% خلال الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من أربعة عقود. كما تراجع بأكثر من 20% عن أعلى مستوى قياسي سجله مطلع العام. وفي التداولات: انخفض الذهب الفوري إلى نحو 4226 دولاراً للأوقية وتراجعت العقود الآجلة بنسبة 7.5% كما هبطت الفضة والبلاتين والبلاديوم بنسب حادة

النفط والتضخم… معادلة معقدة رغم أن ارتفاع أسعار النفط – نتيجة التوترات وإغلاق مضيق هرمز – يدفع التضخم للصعود، وهو ما يدعم الذهب عادة، فإن تأثير الفائدة المرتفعة كان أقوى، ما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن الأصفر.

الأسواق أمام مفترق طرق يرى محللون أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط قد يعمّقان الضغوط التضخمية، ما يدفع البنوك المركزية إلى مزيد من التشديد النقدي، وهو سيناريو قد يواصل الضغط على الذهب ويمنح الدولار مزيداً من القوة في المرحلة المقبلة.