ملياردير التكنولوجيا يواجه شلل الحكومة الامريكية وإغلاق المطارات ويعرض صرف رواتب خمسين ألف موظف

الأحد 22 مارس - آذار 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 162

عرض رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك يوم السبت التكفل بدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل الأميركية (TSA) خلال إضرابهم الثاني غير المدفوع الأجر خلال ستة أشهر، وذلك في ظل استمرار أزمة التمويل الفيدرالي المطولة التي تشل عمل الحكومة.

تأتي مبادرة ماسك بالتزامن مع دخول أزمة الميزانية المتعلقة بتمويل وزارة الأمن الداخلي، الجهة المشرفة على إدارة أمن النقل، أسبوعها الخامس. يواجه موظفو التفتيش وغيرهم من العاملين في الإدارة خطر فقدان رواتبهم بالكامل للمرة الثانية، بينما تزداد الضغوط عليهم للحضور إلى العمل، مما أدى إلى تمدد أوقات الانتظار والتفتيش في بعض المطارات لساعات طويلة.

أعلن إيلون ماسك عبر منصته "إكس" (تويتر سابقاً): "أود أن أعرض دفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل خلال أزمة التمويل هذه التي تؤثر سلباً على حياة العديد من الأميركيين في المطارات في جميع أنحاء البلاد". في غضون ذلك، لم ترد وزارة الأمن الداخلي أو إدارة أمن النقل أو ممثلو ماسك على الفور على طلبات التعليق بشأن هذا العرض.

تتوقع شركات الطيران ومجموعات السفر ارتفاعاً في معدلات غياب نحو 50 ألف موظف أمن تابعين للإدارة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية. ويبلغ متوسط رواتب هؤلاء الموظفين حوالي 61 ألف دولار سنوياً، وتشهد المطارات حملات لجمع التبرعات وتوفير الطعام لدعمهم في ظل هذا الإغلاق الجزئي للحكومة.

على صعيد التمويل الحكومي، لا تزال الآفاق غير واضحة بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي. وصرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، يوم الجمعة، بأن المفاوضين من الحزبين أحرزوا تقدماً في تقليص الخلافات المتبقية حول تمويل الوزارة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. يذكر أن الديمقراطيين وافقوا في فبراير الماضي على تمويل معظم القطاعات الحكومية مع حجب التمويل عن وزارة الأمن الداخلي بسبب تداعيات متعلقة بسلطات الهجرة.