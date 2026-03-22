ملياردير التكنولوجيا يواجه شلل الحكومة الامريكية وإغلاق المطارات ويعرض صرف رواتب خمسين ألف موظف أداء هجومي ساحق… كومو يكتب صفحة جديدة في الدوري الإيطالي ..انتصار تاريخي تصعيد خطير: ترامب يمهل إيران 48 ساعة لفتح هرمز ويهدد بضرب محطات الطاقة أراوخو يسجل وخوان يتألق… المدرب الألماني: ثلاث نقاط ثمينة بفضل الحارس المتألق أراوخو يفتتح التسجيل ويمنح برشلونة دفعة معنوية في صراع الصدارة أسطورة ليفربول: سلوت يستحق فرصة جديدة رغم الإخفاقات وزير الخارجية التركي يقود وساطة بين طهران وواشنطن وتل أبيب.. أنقرة تدخل على خط الأزمة برشلونة يواصل سلسلة الانتصارات ويترك مدريد تحت الضغط قبل الديربي فضيحة كروية تهز القارة: الكاف يجرد السنغال من اللقب لصالح المغرب وزارة الصناعة تشدد الرقابة على أسواق الغاز وتتوعد المخالفين.. نزول ميداني عاجل
واصل فريق كومو سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم للمباراة الخامسة تواليا، بفوزه السهل على ضيفه بيزا بخماسية نظيفة، الأحد، على ملعب "جوزيبي سينيغاليا" في الجولة الثلاثين للمسابقة.
وعززت كتيبة المدرب الإسباني سيسك فابريغاس بهذا الفوز موقعها في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، لتؤكد عزمها على حجز أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخها.
في المقابل، تقلصت آمال بيزا في البقاء بدوري الدرجة الأولى بعد تجرعه خسارته السادسة عشرة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 18 نقطة متذيلا جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن أقرب مراكز الأمان قبل 8 جولات من ختام المسابقة.
انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد، حيث تألق الدولي السنغالي أساني دياو دياوني بتسجيل هدف الافتتاح في الدقيقة السابعة، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني، واصل كومو تفوقه الهجومي ليتمكن من تسجيل 3 أهداف أخرى حملت توقيع الكرواتي مارتن باتورينا والأرجنتيني نيكو باز وماكسيمو بيروني في الدقائق 48 و75 و81 تواليا.