أداء هجومي ساحق… كومو يكتب صفحة جديدة في الدوري الإيطالي ..انتصار تاريخي

الأحد 22 مارس - آذار 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

واصل فريق كومو سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم للمباراة الخامسة تواليا، بفوزه السهل على ضيفه بيزا بخماسية نظيفة، الأحد، على ملعب "جوزيبي سينيغاليا" في الجولة الثلاثين للمسابقة.

وعززت كتيبة المدرب الإسباني سيسك فابريغاس بهذا الفوز موقعها في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، لتؤكد عزمها على حجز أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخها.

في المقابل، تقلصت آمال بيزا في البقاء بدوري الدرجة الأولى بعد تجرعه خسارته السادسة عشرة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 18 نقطة متذيلا جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن أقرب مراكز الأمان قبل 8 جولات من ختام المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد، حيث تألق الدولي السنغالي أساني دياو دياوني بتسجيل هدف الافتتاح في الدقيقة السابعة، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، واصل كومو تفوقه الهجومي ليتمكن من تسجيل 3 أهداف أخرى حملت توقيع الكرواتي مارتن باتورينا والأرجنتيني نيكو باز وماكسيمو بيروني في الدقائق 48 و75 و81 تواليا.