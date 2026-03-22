أراوخو يسجل وخوان يتألق… المدرب الألماني: ثلاث نقاط ثمينة بفضل الحارس المتألق

الأحد 22 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عبر المدير الفني لفريق برشلونة، هانز فليك، عن سعادته العميقة بتحقيق فريقه الفوز الصعب والمستحق على رايو فاليكانو بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني، مؤكداً أن الأداء البطولي لحارس المرمى خوان كان حاسماً في تأمين النقاط الثلاث.

في أجواء احتفالية بعد اللقاء الذي أُقيم على أرضية "كامب نو"، ورفع رصيد البلوغرانا إلى 73 نقطة في الصدارة، أشاد فليك بالأداء الجماعي، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي تحقق. وقال المدرب الألماني: "أنا سعيد، كانت مباراة قاسية، لكن الأهم هو أننا حصدنا الثلاث نقاط".

وكان نجم اللقاء بلا منازع هو الحارس خوان، الذي أثار إعجاب فليك بتصدياته الحاسمة. وأضاف فليك مشيداً به: "سعيد جداً بأداء خوان، إنه جوهرة حقيقية لنا، واليوم أظهر كل إمكانياته بتصديات رائعة مجدداً. هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعنا للتعاقد معه؛ فهو يقف كحائط صدّ بين القائمين، ولهذا خرجنا بشباك نظيفة. إنه يستحق كل الإشادة، وخصوصاً بعد استدعائه للمنتخب الوطني".

وتطرق فليك إلى التوازن في أداء الفريق، حيث أشار إلى أهمية لاعبين مثل داني أولمو الذي يمنح الفريق سيطرة نوعية، ووصف فيرمين لوبيز بأنه لاعب ديناميكي، مؤكداً أن كلاهما يمثل عنصراً حيوياً رغم اختلاف أدوارهما. كما أثنى على هدف المدافع أراوخو الذي كان له ثقل كبير في حسم المباراة والحفاظ على معنويات الفريق.

وفيما يتعلق بالتبديلات، خاصة إخراج فيرمين لوبيز، أوضح فليك ضرورة تقبل قرارات المدرب، مشيراً إلى أن داني أولمو يمتلك جودة عالية أيضاً. كما تحدث عن تألق كانسيلو، الذي قدم مجهوداً استثنائياً رغم شعوره بالإرهاق، مؤكداً أن روحه القتالية كانت مدهشة. وأتم فليك بالقول: "علينا أن نستغل فترة التوقف القادمة للتطور أكثر، فهدفنا في الشهرين القادمين طموح للغاية".