أراوخو يفتتح التسجيل ويمنح برشلونة دفعة معنوية في صراع الصدارة

في لحظة تألق لافتة، نجح المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو في تسجيل الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك رايو فاليكانو، ليمنح فريقه التقدم الثمين في مواجهة اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني.
شهدت أرضية ملعب "كامب نو" أجواء حماسية مع انطلاق الجولة التاسعة والعشرين من الليغا، حيث يتطلع برشلونة لتعزيز موقعه المتصدر. هذا الهدف المبكر، الذي جاء في الدقيقة الرابعة والعشرين، يمثل دفعة معنوية كبيرة لكتيبة البلوغرانا في سعيهم للحفاظ على صدارة الجدول.
جاء الهدف بطريقة كلاسيكية مؤثرة؛ إذ استقبل أراوخو عرضية متقنة نفذت من ركلة ركنية، ليحولها بضربة رأسية قوية ودقيقة هزت شباك الخصم، معلناً تقدم برشلونة بهدف نظيف حتى الآن.
يأتي هذا اللقاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، محافظاً على فارق أربع نقاط مريحاً أمام ملاحقه المباشر ريال مدريد الذي يمتلك 66 نقطة، مما يجعل كل هدف يتم تسجيله بمثابة خطوة إضافية نحو تحقيق اللقب.