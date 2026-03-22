أسطورة ليفربول: سلوت يستحق فرصة جديدة رغم الإخفاقات

الأحد 22 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد ستيف نيكول، أسطورة نادي ليفربول، ضرورة تمسك إدارة الريدز بالمدرب الهولندي آرني سلوت للموسم المقبل، مشدداً على أن الضغوط الجماهيرية لا يجب أن تؤثر على قرارات النادي رغم تراجع النتائج الحالي.

يواجه سلوت ضغوطاً متزايدة مع نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد خروج ليفربول الفعلي من سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، واشتداد المنافسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، يرى نيكول أن المدرب الهولندي يستحق الاستمرار بناءً على ما قدمه سابقاً.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "ESPN"، قال نيكول: "أعتقد أنه يجب أن يحتفظ بوظيفته، بصرف النظر عما إذا كان الفريق سيتأهل لدوري أبطال أوروبا أم لا، وذلك تقديراً لما أنجزه في العام الماضي". وأضاف: "يجب منحه فرصة لتغيير الوضع الحالي في بداية الموسم المقبل. من الطبيعي أن تتغير مستويات الفرق، لكن ليس إلى مستوى تدهور ليفربول دون مبرر حقيقي، لذا أرى أنه يستحق فرصة أخرى".

ويعتقد نيكول أن السبب الحقيقي وراء احتمالية إقالة سلوت لا يتعلق بالأداء بقدر ما يتعلق بالثقة في قدرته على إدارة صفقات الصيف الكبرى. وأوضح نيكول أن الإدارة قد تتردد في منحه ميزانية ضخمة للانتقالات إذا لم تكن تثق بقراراته الشرائية.

وتابع: "هذا هو السبب الذي قد يدفعهم للتفكير في رحيله، لأنهم لا يريدون منحه هذا المبلغ الكبير من المال". وأشار نيكول إلى أن القرار النهائي يعتمد على ثقة صاحب القرار في قدرة سلوت على استثمار الأموال المخصصة للتعاقدات الجديدة، خاصة بعد التعاقدات التي تمت العام الماضي.