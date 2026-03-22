وزير الخارجية التركي يقود وساطة بين طهران وواشنطن وتل أبيب.. أنقرة تدخل على خط الأزمة

الأحد 22 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مباحثات مع مسؤولين عرب ومسلمين وغربيين، تركزت حول الجهود الرامية لوقف الحرب القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

 

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، الأحد، أن فيدان ​ناقش في اتصالات هاتفية منفصلة سبل إنهاء الحرب ⁠بين إيران ​والولايات المتحدة وإسرائيل ​مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والمصري ​بدر عبد ​العاطي، بالإضافة إلى مسؤولين ‌أمريكيين ⁠ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

 

وقال المصدر ​إن ​فيدان ⁠أجرى اتصالات هاتفية منفصلة ​مع كل ​منهم ⁠دون الخوض في مزيد ⁠من ​التفاصيل، وفقا لوكالة رويترز.

 

هذا وتتواصل منذ 28 فبراير/شباط الماضي العمليات العسكرية التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، مخلفة مئات القتلى، بينهم المرشد علي خامنئي وعدد من القيادات الأمنية، في وقت تواصل فيه طهران الرد عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل.

 

وفي المقابل، توسّع إيران نطاق هجماتها لتشمل ما تصفه بمواقع ومصالح أمريكية داخل دول عربية، إلا أن بعض هذه الضربات أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بمنشآت حيوية، الأمر الذي قوبل بإدانات من الدول المعنية.

