 برشلونة يواصل سلسلة الانتصارات ويترك مدريد تحت الضغط قبل الديربي

الأحد 22 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

ابتعد فريق برشلونة بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز صعب للغاية على ضيفه رايو فاييكانو بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة، الأحد.

أحرز رونالدو أراوخو الهدف الوحيد في الدقيقة 24 من المباراة التي أقيمت على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني.

واصل برشلونة سلسلة انتصاراته محققا فوزه الخامس على التوالي، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، ويبتعد مؤقتا بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد ثاني الترتيب قبل مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد الرابع بـ57 نقطة في وقت لاحق، مساء الأحد.

أما فاييكانو فقد تلقى الخسارة بعد أربعة تعادلات وخسارة في الجولات الخمس الماضية، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وحاول الفريقان فرض سيطرتهما على منتصف الملعب لاتخاذه كقاعدة لشن الهجمات، ما أدى لعدم وجود أي خطورة على المرميين في الدقائق الأولى من الشوط الأول، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت فرض برشلونة سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما تراجع رايو فايكانو لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة، وقتما تتاح الفرصة.

وشهدت الدقيقة 13 فرصة خطيرة لفريق برشلونة بعدما أخطأ باتي سيس، مدافع فايكانو، في تمرير الكرة ليقطعها رافينيا، الذي انطلق بها حتى دخل منطقة جزاء فايكانو وأصبح في مواجهة الحارس أوغوستو باتالا وسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.

وكاد برشلونة أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 23 عندما مرر لامين يامال كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها رافينيا بتسديدة لكن باتالا حولها بأطراف أصابعه لركلة ركنية.

ولعبت الركلة الركنية في الدقيقة 24 إلى داخل منطقة جزاء فايكانو حيث قابلها رونالد أراوخو بضربة رأس لتصطدم كرت بالقائم الأيسر قبل أن تعانق الشباك.

بعد الهدف استمرت سيطرة برشلونة على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان، يؤمن به تقدمه، في المقابل، تراجع فايكانو لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 30 سدد رافينيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لمسها الحارس باتالا بأطراف أصابعه قبل أن تصطدم الكرة بالعارضة.

بعدها، تخلى فايكانو عن حذره الدفاعي وبادل برشلونة الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التعادل ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى برشلونة، الذي فشل هو الآخر أيضا في تشكيل أي خطورة على مرمى فايكانو، لتمر الدقائق المتبقية من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

واصل برشلونة نشاطه الهجومي في الشوط الثاني، بحثا عن هدف آخر، وسدد بيدري ورافينيا في دفاع فايكانو، الذي اعتمد لاعبوه على سلاح الهجمات المرتدة.

وقاد يامال هجمة لبرشلونة في الدقيقة 17، حيث تقدم بالكرة قبل أن يسدد من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر.

ودفع هانزي فليك، مدرب برشلونة بثلاثة لاعبين من على مقاعد البدلاء بإشراك فيران توريس في الاستراحة ثم داني أولمو ومارك كاسادو مكان ليفاندوفسكي ومارك بيرنال وفيرمين لوبيز.

لكن محاولات الفريق الكتالوني افتقدت الدقة على مرمى منافسه، مكتفيا بتسديدات خارج الإطار للرباعي يامال وفيران توريس وأولمو وفيرمين لوبيز قبل خروجه.

وفي المقابل، شكل فاييكانو خطورة كبيرة، وأحرج منافسه كثيرا في الشوط الثاني، حيث تصدى جوان جارسيا لمحاولات خطيرة أمام الثنائي أوناي لوبيز وألفارو جارسيا وخورخي دي فروتوس، بينما أضاع ألفونسو إسبينو انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 83 مسددا الكرة بغرابة شديدة فوق العارضة، وأتبعه زميله ألفارو جارسيا بمحاولة أخرى بعد ثوان قليلة.

في المقابل، كاد رافينيا أن يستغل خطأ من أوجستو باتايا حارس فاييكانو، حيث قطع اللاعب البرازيلي الكرة ولكنه تعثر في تمرير كرة عرضية لزملائه أمام المرمى الخالي من حارسه، لتضيع أخطر محاولات برشلونة في الدقيقة 81، قبل أن ينتزع ثلاث نقاط ثمينة يعزز بها تواجده على قمة الترتيب في آخر جولة قبل فترة التوقف الدولي لشهر مارس/ آذار.