وزارة الصناعة تشدد الرقابة على أسواق الغاز وتتوعد المخالفين.. نزول ميداني عاجل

الأحد 22 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تعميماً إلى مكاتبها في المحافظات، يقضي بتكثيف النزول الميداني وتشديد الرقابة على أسواق مادة الغاز، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي ارتفاعات سعرية أو ممارسات احتكارية.



واستند التعميم إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء وقيادة الوزارة.. مؤكداً ضرورة رفع مستوى الجاهزية الرقابية، وتعزيز التنسيق المشترك مع مختلف الجهات ذات العلاقة، على المستويين الوزاري والمحلي، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق.



وشددت الوزارة على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والضبطية بحق المخالفين، ومنع أي عمليات تهريب أو تلاعب بمادة الغاز، بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب.



وأكد التعميم ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري للتوجيهات، ورفع تقارير دورية عن مستوى الالتزام والإجراءات المتخذة، بما يعزز فاعلية الأداء الرقابي ويحقق الانضباط في الأسواق.



وجددت وزارة الصناعة والتجارة تأكيدها على مواصلة جهودها في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان استقرار الإمدادات والحفاظ على الأمن التمويني.