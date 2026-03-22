حزب الإصلاح يرد على تهديد إيران بنقل المعركة إلى باب المندب والبحر الأحمر

الأحد 22 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في أول تعليق على تهديد مسؤول عسكري إيراني بأن انعدام الأمن في البحر الأحمر سيكون خيارا مطروحا في حال استهداف الولايات المتحدة لجزيرة خارك غربي البلاد.

قال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح، علي الجرادي، إن هذا التصريح، ببساطة ووضوح وبدون تكلّف، يقول إن مليشيات الحوثي بيدق إيراني، وليس لها – بشكل قاطع – أي علاقة باليمنيين.

وكتب الجرادي في منشور رصده محرر مأرب برس- على التواصل الإجتماعي، إن اليمن تحترق بنار مليشيات الحوثي منذ عام 2014، وفوق ذلك فإن اليمن، في منظور هذه المليشيات، مجرد ورقة رهان بيد ملالي فارس.

مضيفًا: ''كل الحروب، وكل الدماء، وكل الدمار، لم تكن إلا من أجل إيران. لقد سقطت جميع الشعارات والصرخات والادعاءات''.

وخاطب الجرادي الحوثيين قائلا: ''كنتم – ولا تزالون – مجرد خيط في عمامة المرشد، وقفازًا إيرانيًا أُستخدم لإحراق اليمن، وخنجرًا مسمومًا في خاصرة جيرانها العرب، وأداة تهديد دولية توظفها إيران متى شاءت''.