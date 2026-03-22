قطر وتركيا تعلنان مقتل 7 عسكريين وتقنيين في حادثة تحطم مروحية قطرية والسبب ''عطل فني''

الأحد 22 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت وزارة الدفاع القطرية انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عقب سقوط مروحية فجر الأحد بمياها الإقليمية والعثور على جثة المفقود السابع والأخير من طاقم المروحية.

وعثرت وزارة الداخلية القطرية اليوم على المفقود السابع متوفياً إثر حادثة سقوط طائرة مروحية في المياة الإقليمية، وذلك عقب مواصلة الجهود البحثية عن المفقودين.

وكانت الداخلية القطرية أعلنت في وقت سابق أن المتوفين في الحادثة 3 قطريين من القوات المسلحة و3 أتراك، دون تحديد هوية المفقود السابع.

أتى ذلك، بعدما أفادت وزارة الدفاع القطرية في وقت سابق اليوم بسقوط طائرة مروحية قطرية في المياه الإقليمية للبلاد بسبب "عطل فني"، وأن البحث جارٍ عن طاقمها والركاب.

وقالت في بيان "تعرضت طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة". ولم تُحدد السلطات القطرية طبيعة المهمة.

في حين لم تشر أي معلومات إلى وجود صلة بين هذا الحادث والحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وكانت عدة صواريخ باليستية ومسيرات إيرانية أطلقت نحو الأراضي القطرية منذ تفجر الحرب بين إيران من جهة، وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى يوم 28 فبراير الماضي، أسقطت أغلبها الدفاعات الجوية.

كما تعرضت منشأة رأس لفان لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر لهجوم إيراني هذا الأسبوع.

تركيا تعلن مقتل 3 من عناصرها

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل عسكري تركي وموظفين تقنيين اثنين من شركة "أسيلسان" التركية، في حادث سقوط مروحية قطرية.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان، أن المعطيات الأولية تظهر بأن عطلا فنياً تسبب في سقوط المروحية التابعة للقوات المسلحة القطرية التي كانت تُجري تدريبات تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية، في البحر.

وذكر البيان أن الحادث أسفر عن مقتل 4 من أفراد القوات المسلحة القطرية، وعسكري واحد من القوات المسلحة التركية، وفنيين اثنين من شركة "أسيلسان" التركية، كانوا على متن المروحية.

وأضافت الوزارة التركية أن فرق البحث والإنقاذ باشرت على الفور أعمالها، وتم انتشال حطام المروحية وجثامين الضحايا.

وأكدت الدفاع التركية أنه سيتم تحديد السبب الدقيق للحادث من خلال تحقيق تجريه السلطات القطرية.

وأشارت الوزارة إلى استمرار فعاليات التعاون والتنسيق العسكري بين تركيا ودولة قطر دون انقطاع في إطار الاتفاقيات والخطط القائمة.