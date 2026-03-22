السعودية تتخذ أول إجراء عقابي ضد إيران.. ماذا يعني قرار طرد الملحق العسكري الإيراني من المملكة؟

الأحد 22 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 181

أبلغت وزارة الخارجية السعودية الملحق العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الرياض، ومساعد الملحق العسكري في السفارة، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة بمغادرة المملكة واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأن عليهم مغادرة أراضي البلاد خلال (24) ساعة، وفقاً لبيان صدر في مساء السبت.

وقالت الخارجية السعودية:" تأكيداً على ما تضمنه البيان الصادر من الوزارة بتاريخ 9 مارس 2026م من أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيدًا من التصعيد وسيكون لذلك أثر بالغ على العلاقات حاليًا ومستقبلًا، فإن المملكة العربية السعودية قامت بإشعار كل من الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة ومساعد الملحق العسكري بالسفارة، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة بمغادرة المملكة واعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأن عليهم مغادرة المملكة خلال (24) ساعة.

وتأتي الخطوة السعودية باستبعاد الملحق العسكري ومساعده، والأشخاص الثلاثة نتيجة عملية للعدوان الإيراني، إذ وصفها البيان بإنه" لما كان استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استهداف المملكة العربية السعودية وسيادتها، والأعيان المدنية والمدنيين، والمصالح الاقتصادية، والمقرات الدبلوماسية في المملكة، ما يمثل انتهاكاً صريحاً لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، واتفاق بكين، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ويتنافى مع الأخوّة الإسلامية وقيم الدين الإسلامي ومبادئه التي يتحدث بها الجانب الإيراني باستمرار، بما يؤكد أنها أقوال لا تعكسها الأفعال".

في الأثناء، تواصل إيران استهداف السعودية ودول الخليج منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية في الشرق الأوسط، إذ أطلقت قبل وقت قصير من إصدار الخارجية السعودية لهذا البيان اعتراض 7 مسيّرات باتجاه المنطقة الشرقية.

فيما وصلت حصيلة اعتداءات طهران ضد دول مجلس التعاون أن نحو 15% من الصواريخ الإيرانية استهدفت إسرائيل في حين طالت دول الخليج أكثر من 80% من الهجمات، وتشير إحصاءات شبكة العربية أن إيران أطلقت على دول الخليج نحو 4911 صاروخاً ومسيرة مقابل 805 تجاه إسرائيل.

في السياق ذاته، جددت وزارة الخارجية إدانة السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية السافرة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية.

وتؤكد المملكة على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها ومصالحها استنادًا على المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

ماذا يعني قرار السعودية الأخير؟

سلّط قرار السعودية إعلان عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية "أشخاصاً غير مرغوب فيهم" الضوء على واحدة من أبرز الأدوات القانونية والدبلوماسية التي تلجأ إليها الدول في إدارة التوترات الثنائية، إذ يعكس هذا الإجراء مستوى متقدماً من الاعتراض السياسي، ضمن إطار قانوني منظم يحكم العلاقات بين الدول.

يُعدّ هذا الإجراء مشروعاً في إطار القانون الدولي، ويستند بشكل مباشر إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما المادة التاسعة منها التي تمنح الدولة المضيفة الحق في إعلان أي دبلوماسي أجنبي "شخصاً غير مرغوب فيه" دون إلزامها بتقديم مبررات، مع إلزام الدولة المُرسِلة باستدعائه أو إنهاء مهامه خلال فترة زمنية مناسبة.

أما في السياق الدبلوماسي، فيُنظر إلى هذا القرار باعتباره أداة سيادية تعكس درجة من التوتر في العلاقات الثنائية، إذ يُصنّف ضمن ما يُعرف بـ"التصعيد المحدود" الذي يسمح للدول بتوجيه رسائل سياسية حازمة مع الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة، وهو ما يتسق مع الأعراف المستقرة في العلاقات الدولية التي تميّز بين طرد أفراد من البعثات الدبلوماسية وبين إجراءات أكثر حدة مثل تخفيض التمثيل أو إغلاق السفارات.

ومن الناحية العملية، فإن تحديد مهلة زمنية قصيرة للمغادرة، كما في حالة الـ24 ساعة، يعكس طبيعة القرار كإجراء عاجل يرتبط غالباً باعتبارات سيادية أو أمنية، حيث تفقد الشخصية المُعلنة "غير مرغوب فيها" وضعها الدبلوماسي في حال عدم الامتثال، ما قد يؤدي إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عنها، وفق ما تنظمه أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المتعلقة بامتيازات وحصانات المبعوثين.

وكانت السعودية أوضحت سابقاً أن القرار أتى نتيجة مباشرة لـ"استمرار إيران في استهداف المملكة وسيادتها، والأعيان المدنية والمدنيين، والمصالح الاقتصادية، والمقرات الدبلوماسية"، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صريحاً للمواثيق الدولية ذات الصلة، ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، إلى جانب مخالفتها لما ورد في اتفاق بكين السعودي الإيراني 2023، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).

ويعكس هذا التطور في مجمله لجوء الدول إلى الأدوات القانونية المتاحة ضمن النظام الدولي لإدارة الخلافات، دون الانزلاق إلى مستويات أعلى من التصعيد، ما يجعله جزءاً من ديناميكيات إدارة الأزمات الدبلوماسية وفق قواعد مؤسسية تحكمها الاتفاقيات الدولية والأعراف المتراكمة في العلاقات الدولية.