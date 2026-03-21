عاجل.. قرارات رئاسية بتعيين قيادة جديدة لقوات درع الوطن

السبت 21 مارس - آذار 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- سبأ

صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٢٦م، قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد بسام محضار احمد علي الصانبي قائدا لقوات درع الوطن خلفا للقائد السابق العميد بشير المضربي، وترقيته الى رتبة لواء.

كما صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (٥٨) لسنة ٢٠٢٦م، قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد عبدالرحمن صالح حسن اللحجي، رئيسا لاركان قوات درع الوطن، اضافة الى عمله قائدا للواء الرابع مشاة، وترقيته الى رتبة لواء.

ونصت المادة الثانية من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما، ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

يذكر إن المحضار كان رئيسا لأركان قوات درع الوطن، وأحد أبرز القيادات العسكرية التي ساهمت في تحرير عدن، من الحوثيين في 2015م.