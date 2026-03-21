عاجل.. قرارات رئاسية بتعيين قيادة جديدة لقوات درع الوطن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعزز الاستقرار… ووزير الداخلية يرفع معنويات المرابطين مشاورات مكثفة تمهّد لاختيار قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام… واليوسفي يدعو لاجتماع عاجل لإعادة ترتيب البيت المؤتمري واشنطن تسمح «مؤقتاً» بتسليم وبيع النفط الإيراني العالق في البحر الحوثيون بين ضغط إيران وحوار السعودية… خيارات محفوفة بالمخاطر قد تقوّض تدخلاتهم العسكرية مكاسبهم السياسية مع الخليج الطقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح قوية والإنذار المبكر يحذر المواطنين الرئيس العليمي يتجاهل ملف مرتبات الجيش المتأخرة ويشيد بـ ''صبرهم وصمودهم''! في ندوة حقوقية بجنيف… دعوات لبناء ذاكرة وطنية توثق جرائم الحوثي وتمنع تكرار المآسي تصعيد غير مسبوق منذ 58 عاماً: الاحتلال يغلق الأقصى عشرين يومًا ويمدد حتى ما بعد العيد وزير الداخلية يتفقد النقاط الأمنية في عدن ويشيد بجاهزية رجال الأمن
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٢٦م، قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد بسام محضار احمد علي الصانبي قائدا لقوات درع الوطن خلفا للقائد السابق العميد بشير المضربي، وترقيته الى رتبة لواء.
كما صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (٥٨) لسنة ٢٠٢٦م، قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد عبدالرحمن صالح حسن اللحجي، رئيسا لاركان قوات درع الوطن، اضافة الى عمله قائدا للواء الرابع مشاة، وترقيته الى رتبة لواء.
ونصت المادة الثانية من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما، ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
يذكر إن المحضار كان رئيسا لأركان قوات درع الوطن، وأحد أبرز القيادات العسكرية التي ساهمت في تحرير عدن، من الحوثيين في 2015م.