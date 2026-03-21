الأجهزة الأمنية والعسكرية تعزز الاستقرار… ووزير الداخلية يرفع معنويات المرابطين

السبت 21 مارس - آذار 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان أن الوضع الأمني في المناطق المحررة يشهد تحسناً ملحوظاً، نتيجة تضافر جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يعزز من حالة الاستقرار ويبعث على الاطمئنان لدى المواطنين.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة اليمن ضمن برنامج «عيدنا وطن»، بالتزامن مع جولة ميدانية تفقدية لوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان في العاصمة المؤقتة عدن، شملت عدداً من النقاط الأمنية، حيث اطّلع على مستوى الجاهزية والانضباط، وهنأ منتسبي الوحدات الأمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثمناً جهودهم في تأمين المواطنين وحماية المؤسسات.

وأوضح الوزير دعمه وتقديره للأفراد المرابطين في مواقعهم، الرفع من معنوياتهم، مؤكداً أن القيادة تقف إلى جانبهم وتشاركهم مختلف الظروف، بما في ذلك المناسبات الدينية، تقديراً لتضحياتهم في سبيل حفظ الأمن.

وأشار معاليه إلى أن الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع القوات المسلحة، حققت تقدماً في تعزيز الاستقرار مقارنة بالفترات السابقة، رغم التحديات القائمة، مؤكداً الاستمرار في العمل بخطوات إيجابية لتطوير الأداء الأمني وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات المحررة.

كما لفت إلى أن الجهود الأمنية مستمرة خلال أيام العيد لتأمين المواطنين والحفاظ على الأجواء الاحتفالية، مشيداً بروح المسؤولية والانضباط لدى رجال الأمن الذين يواصلون أداء واجبهم على مدار الساعة.