عاجل.. قرارات رئاسية بتعيين قيادة جديدة لقوات درع الوطن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعزز الاستقرار… ووزير الداخلية يرفع معنويات المرابطين مشاورات مكثفة تمهّد لاختيار قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام… واليوسفي يدعو لاجتماع عاجل لإعادة ترتيب البيت المؤتمري واشنطن تسمح «مؤقتاً» بتسليم وبيع النفط الإيراني العالق في البحر الحوثيون بين ضغط إيران وحوار السعودية… خيارات محفوفة بالمخاطر قد تقوّض تدخلاتهم العسكرية مكاسبهم السياسية مع الخليج الطقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح قوية والإنذار المبكر يحذر المواطنين الرئيس العليمي يتجاهل ملف مرتبات الجيش المتأخرة ويشيد بـ ''صبرهم وصمودهم''! في ندوة حقوقية بجنيف… دعوات لبناء ذاكرة وطنية توثق جرائم الحوثي وتمنع تكرار المآسي تصعيد غير مسبوق منذ 58 عاماً: الاحتلال يغلق الأقصى عشرين يومًا ويمدد حتى ما بعد العيد وزير الداخلية يتفقد النقاط الأمنية في عدن ويشيد بجاهزية رجال الأمن
أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان أن الوضع الأمني في المناطق المحررة يشهد تحسناً ملحوظاً، نتيجة تضافر جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يعزز من حالة الاستقرار ويبعث على الاطمئنان لدى المواطنين.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة اليمن ضمن برنامج «عيدنا وطن»، بالتزامن مع جولة ميدانية تفقدية لوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان في العاصمة المؤقتة عدن، شملت عدداً من النقاط الأمنية، حيث اطّلع على مستوى الجاهزية والانضباط، وهنأ منتسبي الوحدات الأمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثمناً جهودهم في تأمين المواطنين وحماية المؤسسات.
وأوضح الوزير دعمه وتقديره للأفراد المرابطين في مواقعهم، الرفع من معنوياتهم، مؤكداً أن القيادة تقف إلى جانبهم وتشاركهم مختلف الظروف، بما في ذلك المناسبات الدينية، تقديراً لتضحياتهم في سبيل حفظ الأمن.
وأشار معاليه إلى أن الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع القوات المسلحة، حققت تقدماً في تعزيز الاستقرار مقارنة بالفترات السابقة، رغم التحديات القائمة، مؤكداً الاستمرار في العمل بخطوات إيجابية لتطوير الأداء الأمني وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات المحررة.
كما لفت إلى أن الجهود الأمنية مستمرة خلال أيام العيد لتأمين المواطنين والحفاظ على الأجواء الاحتفالية، مشيداً بروح المسؤولية والانضباط لدى رجال الأمن الذين يواصلون أداء واجبهم على مدار الساعة.