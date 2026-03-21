مشاورات مكثفة تمهّد لاختيار قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام… واليوسفي يدعو لاجتماع عاجل لإعادة ترتيب البيت المؤتمري واشنطن تسمح «مؤقتاً» بتسليم وبيع النفط الإيراني العالق في البحر الحوثيون بين ضغط إيران وحوار السعودية… خيارات محفوفة بالمخاطر قد تقوّض تدخلاتهم العسكرية مكاسبهم السياسية مع الخليج الطقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح قوية والإنذار المبكر يحذر المواطنين الرئيس العليمي يتجاهل ملف مرتبات الجيش المتأخرة ويشيد بـ ''صبرهم وصمودهم''! في ندوة حقوقية بجنيف… دعوات لبناء ذاكرة وطنية توثق جرائم الحوثي وتمنع تكرار المآسي تصعيد غير مسبوق منذ 58 عاماً: الاحتلال يغلق الأقصى عشرين يومًا ويمدد حتى ما بعد العيد وزير الداخلية يتفقد النقاط الأمنية في عدن ويشيد بجاهزية رجال الأمن رئيس هيئة الأركان يحذر مليشيا الحوثي من الانخراط في أعمال عسكرية تخدم مصالح خارجية وتضر باليمن دول خليجية تعلن تصديها لصواريخ ومسيّرات إيرانية.. وحرائق في منشآت حيوية
دعا نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، وعضو لجنته الدائمة الرئيسية، سعود سعيد اليوسفي، إلى عقد اجتماع عاجل لقيادات الحزب في الداخل والخارج، بهدف إعادة ترتيب البيت المؤتمري في ظل التحديات السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأكد اليوسفي في منشور له على منصة إكس رصده محرر مأرب برس "أن مشاورات مكثفة انطلقت مع قيادات الحزب في مختلف المحافظات، بالتوازي مع تنسيق جارٍ مع عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام في الخارج، وذلك تمهيدًا لعقد لقاء جامع يضم أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية، مقترحًا أن يُعقد في إحدى المحافظات المحررة، مثل مأرب أو المكلا أو عدن، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة منذ المؤتمر العام التاسع وهيكلة عام 2015.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة دور المؤتمر الشعبي العام كـ"حزب الوطن الكبير"، بعيدًا عن أي إملاءات أو وصايات، مع الالتزام بالميثاق الوطني وبرنامج الحزب ولوائحه الداخلية كمرجعية للعمل التنظيمي، والعمل على إنهاء حالة الجمود وتعزيز وحدة الصف المؤتمري.
ولفت اليوسفي إلى أن اللقاء المرتقب سيتوج بمشاورات لاختيار قيادة جديدة وأمانة عامة تمثل مختلف المحافظات، بما يعكس تضحيات كوادر المؤتمر، مشيدًا بمواقف مؤتمريي مأرب وصمودهم في مواجهة المشروع الانقلابي خلال السنوات الماضية.
واختتم بالتأكيد على أن هذا الحراك التنظيمي يمثل خطوة استراتيجية لإعادة جاهزية الحزب، بما يمكّنه من لعب دور فاعل في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وترسيخ سيادة الجمهورية على كامل التراب اليمني.
ويأتي هذا التحرك في ظل حراك سياسي متسارع تشهده الساحة اليمنية، ومحاولات لإعادة تشكيل التحالفات، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية للدفع نحو تسوية سياسية شاملة.