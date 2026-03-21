واشنطن تسمح «مؤقتاً» بتسليم وبيع النفط الإيراني العالق في البحر

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، ترخيصاً لمدة 30 يوماً بالسماح ببيع النفط الإيراني الموجود حالياً على السفن وذلك في خطوة تهدف إلى كبح جماح أسعار النفط المتصاعدة وسط الحرب القائمة.
وذكرت الوزارة في بيان أن هذا الترخيص المؤقت يسمح بشراء النفط الإيراني شريطة أن يكون قد تم تحميله على متن السفن قيد النقل بحلول الساعة 01:12 من صباح يوم الجمعة «بالتوقيت الشرقي».
وأكد البيان أن الترخيص لا يسمح بعمليات شراء أو إنتاج جديدة للنفط الإيراني.