الطقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح قوية والإنذار المبكر يحذر المواطنين

السبت 21 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم السبت، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، غائم جزئياً إلى غائم، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية على السواحل الجنوبية والشرقية والغربية وعلى المناطق المحاذية لها، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والجنوبية، وتكون الرياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي وباب المندب مثيرة للأتربة والرمال.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار رعدية على المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالاً حتى لحج والضالع جنوباً وتمتد شرقاً إلى البيضاء ومرتفعات أبين وعلى المرتفعات والسهول الداخلية لمحافظتي شبوة وحضرموت، بالإضافة إلى محافظتي مأرب والجوف، وكذا آن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس غائم جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار رعدية على صحاري محافظات شبوة، حضرموت، والمهرة، والرياح معتدلة إلى نشطة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم السبت، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 31 / 25 - المكلا 30 / 23 - الحديدة 31 / 26 - سقطرى 32 / 24 - المخا 31 / 25 - الغيضة 30 / 21 - زنجبار 31 / 24 - لحج 32 / 23 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 33 / 16 - مأرب 33 / 20 - عتق 29 / 19 - بيحان 34 / 19 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 28 / 12 - تعز 29 / 16 - ذمار 26 / 10 - الضالع 29 / 16 - إب 27 / 15 - البيضاء 26 / 10 .

وحذّر المركز، الاخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية، وكذا الاخوة سائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التدني في مجال الرؤية الأفقية.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم السبت، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وفي سواحل باب المندب والسواحل الغربية معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب خفيف الموج، وفي خليج عدن والبحر الأحمر معتدل الموج.

وحذّر المركز، الاخوة الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية والغربية وباب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر وارتفاع الموج أثناء العواصف الرعدية.