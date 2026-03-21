الرئيس العليمي يتجاهل ملف مرتبات الجيش المتأخرة ويشيد بـ ''صبر وصمود أبطال القوات المسلحة''!

السبت 21 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أشاد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ''بجاهزية القوات المسلحة وصمودها الأسطوري في ميادين العزة والكرامة''، لكنه لم يتطرق إلى ملف المرتبات التي يشكو منتسبو القوات المسلحة، خاصة في تعز ومأرب من تأخرها وتوقفها لأشهر، دون معالجة المشاكل التي ترافق وتعطل عمليات الصرف.

وفي اتصالين هاتفيين بكل من وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، أطلع الرئيس على مستوى جاهزية القوات المسلحة، مهنئًا منسوبيها في مختلف ميادين البطولة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفق وكالة سبأ.

وتواجه القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع في اليمن، منذ سنوات مشكلة عدم انتظام مرتباتها ونقص كبير في قيمة تلك المرتبات.

ففي حين يتسلم المقاتل في التشكيلات العسكرية غير النظامية، رواتب منتظمة بواقع 1000 إلى 1500 ريال سعودي شهرياً كحد أدنى، يتسلم الجندي في الجيش راتب غير منتظم تعادل قيمته أقل من 200 ريال سعودي.

يأتي ذلك وسط مطالبات بتوحيد المرتبات في كافة المناطق والمحاور العسكرية وصرف مرتبات الجيش الوطني بشكل شهري منتظم.

وبالعودة لحديث الرئيس؛ فقد أشاد بالصمود العظيم والملاحم الوطنية التي سطرها ابطال القوات المسلحة في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدا الدور المحوري لتضحياتها الجسيمة في ردع المشروع الايراني التخريبي، وكسر أوهامه التوسعية.

واطمأن رئيس مجلس القيادة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان على الأوضاع الميدانية، ومستوى الجاهزية القتالية، ومعنويات المقاتلين في مختلف مسارح العمليات، مشيدًا باليقظة العالية والانضباط العسكري، وروح المسؤولية الوطنية التي يتحلى بها أبطال القوات المسلحة في كافة الجبهات.

وأكد الرئيس، ادراك قيادة الدولة لدور القوات المسلحة المشرف في ردع التهديد وحماية المكاسب الوطنية، معربا عن ثقته الراسخة بأن صبر وصمود وتضحيات هؤلاء الابطال، ستثمر نصرا قريبا بعون الله تعالى.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي وفاء الدولة لتضحيات القوات المسلحة، وعهدها برعاية الجرحى وأسر الشهداء، تقديرًا لما قدموه من ملاحم عظيمة في سبيل الدفاع عن النظام الجمهوري، والثوابت الوطنية، وأمن واستقرار اليمن، ومستقبله.

كما أشاد بالدور الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودعمهم المستمر للشعب اليمني، وقيادته الشرعية ومؤسساته الوطنية، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار، والسلام.