وزير الداخلية يتفقد النقاط الأمنية في عدن ويشيد بجاهزية رجال الأمن

الجمعة 20 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قام وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، بزيارة تفقدية لعدد من النقاط الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، نقل خلالها تهانيه وتهاني القيادة السياسية إلى منتسبي الأجهزة الأمنية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

واطّلع وزير الداخلية خلال الزيارة على مستوى الجاهزية والانضباط لدى أفراد النقاط الأمنية..

مشيداً بالجهود التي يبذلها منتسبو الأجهزة الأمنية وحرصهم على أداء واجبهم الوطني واستمرارهم في مواقعهم خلال إجازة العيد لتأمين المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكد اللواء الركن حيدان، أهمية رفع مستوى اليقظة الأمنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية بما يسهم في ترسيخ الأمن..

مشدداً على ضرورة التعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالأمن والسكينة العامة.

كما عبّر وزير الداخلية، عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال الأمن في مختلف مواقعهم..مثمناً روح المسؤولية والانضباط التي يتحلون بها في أداء مهامهم لخدمة الوطن والمواطن.