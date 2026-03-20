رئيس هيئة الأركان يحذر مليشيا الحوثي من الانخراط في أعمال عسكرية تخدم مصالح خارجية وتضر باليمن

حذر رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من مغبة الإنخراط في أي عمل عسكري خدمة لمصالح خارجية وتضر باليمن واليمنيين.
واستنكر رئيس الأركان في تصريح لموقع الجيش " سبتمبر نت "الاعتداءات الارهابية المتكررة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج العربي من قبل إيران ومليشياتها الإرهابية في المنطقة والتي هي أعمال أرهابية مدانة ومرفوضة ولها عواقبها.
مؤكدا أن النصر قريب ومطمئنا أبناء اليمن بأن الخلاص من هذا الشرذمة الإرهابية بات قريبا.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة قد أدى اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع القيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية بمحافظة مأرب.
وعقب خطبتي صلاة العيد، تبادل رئيس هيئة الأركان التهاني العيدية مع القادة العسكريين والمشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والجنود، ناقلاً لهم ولكل أبطال القوات المسلحة ورجال الأمن والمقاومة في مختلف الجبهات وميادين الشرف والبطولة تهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة.
كما هناء رئيس وأعضاء مجلس النواب والوزراء والشورى والقيادة السياسية والعسكرية وقيادة الدولة، وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة.. سائلا المولى أن يعم الأمن والأمان والاستقرار كل أنحاء اليمن وأن تعود هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا النصر والتمكين.
وكان خطيب العيد قد تطرق إلى عظمة الدور النضالي الذي يسطره قادة وأبطال الجيش والأمن والمقاومة في سبيل اعلاء راية الجمهورية، واستعادة الدولة ومُقارعة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني التي عاثت في الأرض الفساد، وانتهكت الحرمات، وسفكت الدماء، وطالت جرائمها كل اليمنيين.. حاثاً على تجديد العزائم حتى تحقيق كامل الأهداف التي يتوق لها الشعب اليمني.