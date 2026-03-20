دول خليجية تعلن تصديها لصواريخ ومسيّرات إيرانية.. وحرائق في منشآت حيوية

الجمعة 20 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلنت كل من السعودية والكويت والإمارات، الجمعة، تصديها لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما تمكن الدفاع المدني في البحرين من إخماد حريق اندلع في مستودع تابع لإحدى الشركات نتيجة سقوط شظايا.

وأفادت وزارة الدفاع السعودية، في سلسلة بيانات، باعتراض وتدمير 26 طائرة مسيّرة منذ فجر الجمعة، بينها واحدة في أجواء منطقة الجوف شمالي البلاد، فيما جرى اعتراض البقية في أجواء المنطقة الشرقية.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع أربعة صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيانات متفرقة أنها تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة "معادية"، في ثالث موجة منذ فجر الجمعة.

كما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي عقب تعرضها لهجمات بطائرات مسيّرة، في ثاني حادثة من نوعها خلال 24 ساعة.

وأوضحت أن الهجوم استهدف عدداً من وحدات المصفاة، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل إصابات بشرية، مشيرةً إلى أن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت التعامل مع الحريق، مع إغلاق بعض الوحدات واتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة العاملين.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية أن الدفاع المدني أخمد حريقاً في مستودع لإحدى الشركات إثر سقوط شظايا ناجمة عن الهجوم، دون تسجيل إصابات.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل منذ 28 فبراير/شباط، مع استمرار المواجهة بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، إذ تتبادل الأطراف الهجمات الصاروخية والجوية، وسط اتهامات متبادلة باستهداف مصالح ومنشآت داخل المنطقة