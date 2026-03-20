رئيس هيئة الأركان يحذر مليشيا الحوثي من الانخراط في أعمال عسكرية تخدم مصالح خارجية وتضر باليمن دول خليجية تعلن تصديها لصواريخ ومسيّرات إيرانية.. وحرائق في منشآت حيوية في رسالة تحدٍ جديدة.. المرشد الإيراني يتوعد بإغلاق مضيق هرمز واستهداف القواعد الأمريكية غسل أموال وتمويل إرهاب… تفاصيل شبكة عابرة للحدود في قبضة الأمن الإماراتي إيران تعلن مقتل قيادي كبير في قوات الحرس الثوري ومسؤول استخبارات الباسيج تعويض هرمون التستوستيرون- 10 أشياء تزيده بمعدل 10 أضعاف الذهب يتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية في 6 سنوات مع ارتفاع النفط تصعيدخطير.. إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول استخباراتي بارز في “الباسيج” داخل طهران الجيش الإسرائيلي يعلن عن عمليات برية مركزة.. تفاصيل الإمارات والكويت تحصلان على أنظمة متطورة ضمن صفقة تتجاوز 16 مليار دولار
أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي، اليوم الجمعة، تفكيك "شبكة إرهابية ممولة ومُدارة من قِبل حزب الله اللبناني وإيران"، وإلقاء القبض على أفرادها.
وذكر الجهاز أن "عناصر الشبكة كانوا يعملون داخل الدولة تحت غطاء تجاري وهمي"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأضاف أن المخطط "استهدف اختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية لزعزعة الاستقرار المالي للبلاد".
وأوضح الجهاز أن الشبكة "عملت وفق خطة إستراتيجية مُعدَّة سابقا مع أطراف خارجية لارتكاب جرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب، في مخالفة صريحة للأنظمة الاقتصادية والقوانين النافذة، وبما يمس أمن الوطن ومصالحه العليا".
وشدَّد على أن "أي محاولة لاستغلال المؤسسات المدنية أو الاقتصاد الوطني لأغراض تآمرية ستواجَه بكل حزم وقوة".
وأكد الجهاز "التزام الدولة بالتصدي لأي تدخل خارجي يستهدف زعزعة الاستقرار مهما كان مصدره أو الغطاء الذي يتستر خلفه".