إيران تعلن مقتل قيادي كبير في قوات الحرس الثوري ومسؤول استخبارات الباسيج

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل المتحدث باسمه محمد علي نائيني في غارات أمريكية إسرائيلية، في حين أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بمقتل مسؤول استخبارات قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) العمید إسماعيل أحمدي.
وجاء تأكيد مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري في بيان صادر عن الحرس الثوري، نشره التلفزيون الإيراني الرسمي.
وذكرت وكالة تسنيم أن العميد أحمدي قتل خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قائد الباسيج غلام رضا سليماني.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي عبر بيان إن سلاح الجو هاجم بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، الليلة الماضية، وقضى على علي محمد نائيني المتحدث ورئيس قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف أن نائيني شغل على مدار سنوات عدة مناصب في مجالي الدعاية والإعلام، وخلال العامين الأخيرين عمل بصفته المروّج الدعائي الرئيسي للحرس الثوري.
ومنذ 28 فبراير/شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران ما تقول إنه مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.