تعويض هرمون التستوستيرون- 10 أشياء تزيده بمعدل 10 أضعاف

الجمعة 20 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -وكالات

هل يمكن تعويض هرمون التستوستيرون؟

الإجابة نعم، يستطيع الرجال علاج نقصه بالاعتماد على مجموعة من الأشياء.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل الأشياء التي تساعد على زيادة التستوستيرون بالجسم، وفقًا للدكتور الصيدلي أحمد عبد اللطيف.

هناك أشياء تزيد هرمون الذكورة "التستوستيرون" لدى الرجال بمعدل 10 أضعاف، وهي:

1- النباتات والتوابل

تشتهد مستويات هرمون الذكورة لدى الرجال ارتفاعًا ملحوظًا عند تناول بعض النباتات والتوابل، مثل الهيلون والزعفران.

2- المكملات الغذائية

يمكن للرجال علاج نقص التستوستيرون عن طريق تناول المكملات الغذائية التي تحفز عملية إنتاج هرمون الذكورة، مثل فيتامين د وفيتامين هـ.

3- المأكولات البحرية

تتميز المأكولات البحرية، مثل المحار والزنك، بمحتواها العالي من معدن الزنك، الذي يعد أقوى محفز لهرمون الذكورة للرجال.

4- الخضراوات الورقية

تلعب الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والجرجير، دورًا كبيرًا في زيادة مستويات هرمون الذكورة لدى الرجال، لاحتوائها على نسبة عالية من المغنيسيوم.

5- اللحوم الحمراء

تساعد اللحوم الحمراء على تعويض التستوستيرون طبيعيًا، لاحتوائها على معدن الزنك، بالإضافة إلى قدرة الدهون المتوفرة بها على زيادة الكوليسترول الجيد الضروري لبناء هرمون الذكورة في الجسم.

6- البصل والثوم

تتسع الشرايين عند تناول البصل والثوم، مما يساعد على تدفق المزيد من الدم والأكسجين إلى الخصيتين المسئولتين عن إنتاج هرمون التستوستيرون.

7- البطيخ

زيادة التستوستيرون من أبرز الفوائد التي يقدمها البطيخ للرجال، لاحتوائه على أكسيد النيتريك الموسع للشرايين، بالإضافة إلى الليكوبين المضاد للأكسدة.

8- الرمان

يساهم الرمان في زيادة هرمون الذكورة لدى الرجال، لاحتوائه على أكسيد النيترتيك، وغناه بحمض الإيلاجيك.

9- النوم الجيد

علاج نقص التستوستيرون يتطلب من الرجل الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأن عملية إنتاج هرمون الذكورة تحدث ليلًا.كما يساعد النوم الجيد على خفض هرمون الكورتيزول، الذي يؤدي ارتفاعه في الجسم إلى تدمير التستوستيرون.

10- تجنب التوتر

نقص هرمون الذكورة قد يكون نفسيًا، لذلك يجب على الرجل تجنب التوتر والاكتئاب قدر الإمكان، للحفاظ على التوازن التستوستيرون بالجسم