تصعيدخطير.. إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول استخباراتي بارز في “الباسيج” داخل طهران

الجمعة 20 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -وكالات

في تطور جديد يعكس تصاعد حدة المواجهة، أعلنت إسرائيل تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أحد أبرز القيادات الاستخباراتية في قوات “الباسيج” الإيرانية، خلال غارة جوية على قلب العاصمة طهران.

ووفق بيان للجيش الإسرائيلي، فإن الغارة استهدفت قيادة عليا تابعة لوحدة “الباسيج”، وأسفرت – بحسب زعمه – عن مقتل رئيس الاستخبارات في الوحدة، إلى جانب عدد من القادة البارزين، من بينهم القائد غلام رضا سليماني.

وأضاف البيان أن المسؤول المستهدف كان يشرف على مهام تتعلق بفرض الأمن الداخلي لصالح الحرس الثوري الإيراني، ما يجعله أحد العناصر المؤثرة في المنظومة الأمنية الإيرانية.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من جانب إيران حول صحة هذه المزاعم، ما يترك المجال مفتوحاً أمام التكهنات بشأن حجم الخسائر الحقيقية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري متواصل منذ أواخر فبراير، حيث تشن إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة هجمات مكثفة على أهداف داخل إيران، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ومواقع أمريكية في المنطقة.

هذا التصعيد المتبادل يعكس مرحلة غير مسبوقة من التوتر، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة إقليمياً، خاصة مع استهداف مواقع ومصالح في عدة دول، وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى صراع أوسع يصعب احتواؤه.