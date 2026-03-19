أسود الأطلس يستعدون لمعارك ودية… وغياب بارز للمحترفين في مصر والركراكي يراهن على الشباب والخبرة

الخميس 19 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 55

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، بقيادة وليد الركراكي، عن القائمة النهائية التي ستخوض معسكر شهر مارس، استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وتشمل مباراتين وديتين أمام الإكوادور وباراجواي.

تتضمن أجندة "أسود الأطلس" مواجهة الإكوادور يوم 27 مارس، تليها مباراة ضد باراجواي في 31 من الشهر نفسه. اللافت في القائمة الجديدة هو غياب اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، حيث لم يتم استدعاء محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أو الثنائي أشرف بن شرقي ويوسف بلعمري اللذين يلعبان في صفوف الأهلي.

وشهدت القائمة استدعاء مجموعة من الأسماء اللامعة في مختلف المراكز، حيث ضمت حراسة المرمى ياسين بونو، والمهدي الحرار، والمهدي بنعبيد. أما خط الدفاع فشهد تواجد أسماء مثل أشرف حكيمي، ونصير مزراوي، وشادي رياض.

وفي خط الوسط، تم اختيار لاعبين شباب ومحترفين مثل عز الدين أوناحي، وإسماعيل صيباري، وبلال الخنوس، بينما اعتمد الهجوم على إبراهيم دياز، وأيوب الكعبي، وسفيان رحيمي، وعبد الصمد الزلزولي.

تأتي هذه الاستعدادات في ظل تطورات إدارية لافتة، حيث كانت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أصدرت قراراً مثيراً يقضي بإعلان المنتخب المغربي فائزاً في نهائي كأس أمم أفريقيا، واعتبار منتخب السنغال خاسراً بنتيجة 3-0.