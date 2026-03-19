أسود الأطلس يستعدون لمعارك ودية… وغياب بارز للمحترفين في مصر والركراكي يراهن على الشباب والخبرة أسطورة فرنسا: مورينيو لم يهتم بالعنصرية ضد فينيسيوس وبرشلونة نموذج يحتذى ليفاندوفسكي بين التجديد والتراجع… برشلونة يضع شروطاً صارمة وزير الخارجية السعودي: لن نقبل الابتزاز الإيراني والصبر له حدود النص الكامل لخطاب الرئيس العليمي الموجهة للشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك.. رسائل هامة للداخل والخارج منظمة إرادة تحمل صوت الضحايا إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وتسلم الأمم المتحدة ملفات توثق السجون السرية والانتهاكات الممنهجة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة وصلت إلى مستوى متقدم من الجاهزية والانضباط ويمكنها تنفيذ مهامها في مختلف الظروف رئيس مجلس القيادة: بشائر الخلاص تلوح في الأفق ومشاريع الفوضى والخراب إلى زوال والشعب اليمني متمسك بهويته ونظامه الجمهوري. رئيس الخطوط الجوية اليمنية يشيد بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات والحفاظ على مستوى الأداء. الرئيس يطمئن على صحة القيادي الإصلاحي عادل الروحاني ويوجه بسرعة التحقيق وضبط الجناة
أعلن الجهاز الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، بقيادة وليد الركراكي، عن القائمة النهائية التي ستخوض معسكر شهر مارس، استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وتشمل مباراتين وديتين أمام الإكوادور وباراجواي.
تتضمن أجندة "أسود الأطلس" مواجهة الإكوادور يوم 27 مارس، تليها مباراة ضد باراجواي في 31 من الشهر نفسه. اللافت في القائمة الجديدة هو غياب اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، حيث لم يتم استدعاء محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أو الثنائي أشرف بن شرقي ويوسف بلعمري اللذين يلعبان في صفوف الأهلي.
وشهدت القائمة استدعاء مجموعة من الأسماء اللامعة في مختلف المراكز، حيث ضمت حراسة المرمى ياسين بونو، والمهدي الحرار، والمهدي بنعبيد. أما خط الدفاع فشهد تواجد أسماء مثل أشرف حكيمي، ونصير مزراوي، وشادي رياض.
وفي خط الوسط، تم اختيار لاعبين شباب ومحترفين مثل عز الدين أوناحي، وإسماعيل صيباري، وبلال الخنوس، بينما اعتمد الهجوم على إبراهيم دياز، وأيوب الكعبي، وسفيان رحيمي، وعبد الصمد الزلزولي.
تأتي هذه الاستعدادات في ظل تطورات إدارية لافتة، حيث كانت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أصدرت قراراً مثيراً يقضي بإعلان المنتخب المغربي فائزاً في نهائي كأس أمم أفريقيا، واعتبار منتخب السنغال خاسراً بنتيجة 3-0.