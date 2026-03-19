أسطورة فرنسا: مورينيو لم يهتم بالعنصرية ضد فينيسيوس وبرشلونة نموذج يحتذى

الخميس 19 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 71

وجّه أسطورة كرة القدم الفرنسية، ليليان تورام، انتقاداً لاذعاً للمدرب الشهير جوزيه مورينيو، متهماً إياه بتجاهل قضية العنصرية التي طفت على السطح مجدداً خلال مواجهة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، مشيداً في المقابل بجهود نادي برشلونة في هذا الصدد.

جاءت تصريحات تورام في سياق الجدل الذي أثير بعد إيقاف جناح بنفيكا، جيانلوكا بريستياني، لمباراة واحدة بسبب اتهامات بتوجيه عبارات عنصرية للاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور. وما زاد الطين بلة هو رد فعل مورينيو الذي وجّه انتقاداته لفينيسيوس نفسه بسبب طريقة احتفاله بالهدف، وهو ما اعتبره تورام دليلاً على غياب الاهتمام الحقيقي بالقضية.

في مقابلة أجراها مع رافا يوستي، رئيس نادي برشلونة، ونقلتها صحيفة "سبورت"، قال تورام بوضوح: "مورينيو مدرب عظيم، لكنه لم يبدِ أي اهتمام بالعنصرية. لو كان مهتماً، لما أصدر ذلك الرد". وأضاف تورام معبراً عن عمق المشكلة: "لوم شخص ما، كما فعل مورينيو، بسؤاله لماذا تحتفل هكذا؟، هو شكل من أشكال العنصرية، ولهذا السبب يفضل العديد من اللاعبين عدم الإبلاغ عن أي عمل عنصري".

وشدد تورام على أن المسؤولية تقع على عاتق القادة الرياضيين لتوعية الجماهير، موضحاً أن قلة من الأندية تضطلع بدورها مثل برشلونة. وأشار إلى ضرورة أن يشعر اللاعبون البيض أيضاً بالإهانة عند وقوع هجوم عنصري، مؤكداً أن هذا الشعور لا ينشأ إلا بفهم أعمق للمشكلة، التي وصفها بأنها "بنيوية" و"متجذرة ثقافياً" في مجتمعاتنا القائمة على التسلسل الهرمي اللوني.

من جانبه، شارك يوستي في عمق النقاش الإنساني، متذكراً بداياته في النادي قبل عقدين مع خوان لابورتا، حيث كان السؤال المحوري هو: ما الذي يمكن أن يقدمه برشلونة للعالم وللأطفال المحرومين؟ وأكد يوستي أن القدرة على مساعدة الناس هي "جائزة تحمل رمزية وأهمية أكبر بكثير" من مجرد الفوز بالبطولات الأوروبية.