ليفاندوفسكي بين التجديد والتراجع… برشلونة يضع شروطاً صارمة

الخميس 19 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

شهد مستقبل المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة تطوراً لافتاً، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى إمكانية تجديد عقده لموسم إضافي، ولكن بشروط جديدة تتضمن تخفيضاً كبيراً في راتبه، وذلك وسط سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم شاب.

كان مستقبل "ليفاندوفسكي" محاطاً بالغموض مؤخراً، خاصة مع وضوح رغبة إدارة "البلوغرانا" في التعاقد مع مهاجم أصغر سناً يتمتع بالقدرة على تلبية احتياجات الفريق المستقبلية، في ظل التحديات التي يفرضها عامل السن على النجم البولندي.

ووفقاً لما نقلته إذاعة "كادينا سير"، فإن برشلونة قد يمدد عقد ليفاندوفسكي لمدة موسم واحد على الأقل، شريطة موافقته على تقليص جزء كبير من مستحقاته المالية. ويأتي هذا التقدير لخبرته الكبيرة ومسيرته الحافلة مع النادي، حيث يرى النادي ضرورة إشراكه في دور جديد ومختلف.

وتشير التفاصيل إلى أن هذا الدور المستقبلي سيتطلب من المهاجم المخضرم تقبل فكرة أن يكون لاعباً بديلاً في بعض الأحيان، وأن يشارك لدقائق محددة، مع الاستفادة من قدرته على التسجيل في أي لحظة حاسمة. كما يُتوقع أن يلعب دوراً محورياً في مساعدة المهاجم الجديد المنتظر على التأقلم مع أجواء الفريق الكتالوني.

يأتي هذا التطور بعد تألق ليفاندوفسكي مؤخراً، حيث سجل هدفين في الفوز الساحق لبرشلونة على نيوكاسل يونايتد بسبعة أهداف مقابل هدفين في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، مما يذكر الجميع بقدراته الفنية العالية التي لا تزال تخدم الفريق.