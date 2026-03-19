وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة وصلت إلى مستوى متقدم من الجاهزية والانضباط ويمكنها تنفيذ مهامها في مختلف الظروف

الخميس 19 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، إن القوات المسلحة وصلت إلى مستوى متقدم من الجاهزية والانضباط بعد سنوات من التأهيل والتدريب، بما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة في مختلف الظروف.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر "إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد محمد العليمي، بمناسبة عيد الفطر، مؤكدين جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات.

وأضافا أن هذا التطور في الأداء العسكري جاء بدعم القيادة السياسية واهتمامها بإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية ومهنية، بما يعزز دورها في حماية البلاد وصون مكتسباتها.

وأشار العقيلي وبن عزيز إلى أهمية مواصلة الاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة، خصوصاً الجرحى وأسر الشهداء، لما لذلك من أثر في رفع الروح المعنوية وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد المسؤولان أن القوات المسلحة، إلى جانب ما وصفاه بـ"القوى الوطنية"، ماضية في جهود استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الجمهوري، مشددين على التزامهم بالبقاء "درعاً حامياً للوطن".

وجدد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان تأكيدهما الثقة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، معربين عن عزم القوات المسلحة على مواصلة أداء مهامها والوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى، بالتزامن مع تهنئتهما الشعب اليمني بحلول عيد الفطر.