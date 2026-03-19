رئيس الخطوط الجوية اليمنية يشيد بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات والحفاظ على مستوى الأداء.

دعا رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية ناصر محمود محمد موظفي الشركة إلى الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد ومواصلة العطاء، لمواجهة التحديات والحفاظ على مستوى الأداء.
وقال محمد، في بيان تهنئة بمناسبة عيد الفطر، إن موظفي الشركة جسّدوا خلال شهر رمضان "أروع صور التفاني والانضباط"، مشيراً إلى أن جهودهم تمثل ركيزة أساسية في استمرار عمل الشركة وتعزيز ثقة المسافرين بها.
وأضاف أن إدارة الشركة تقدر ما يبذله العاملون من جهود رغم الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أن استمرار نجاح الخطوط الجوية اليمنية يعتمد على التزام كوادرها.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن ثقته في قدرة الموظفين على مواصلة الأداء بنفس الروح، بما يعزز مكانة الشركة باعتبارها "واجهة وطنية" لليمن في قطاع الطيران.
واختتم محمد تهنئته بتقديم التهاني للموظفين بمناسبة عيد الفطر، متمنياً لهم ولأسرهم الصحة والسعادة، ولليمن مزيداً من الاستقرار والتقدم.