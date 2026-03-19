الرئيس يطمئن على صحة القيادي الإصلاحي عادل الروحاني ويوجه بسرعة التحقيق وضبط الجناة

الخميس 19 مارس - آذار 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 102

أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بعضو مجلس القيادة، محافظ محافظة مأرب، سلطان العرادة، للاطمئنان على صحة رئيس الدائرة الفنية للإصلاح القيادي عادل الروحاني، والاطلاع على الأوضاع في المحافظة.

وبحسب وكالة سبأ، اطمأن الرئيس من عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال الاتصال، على الحالة الصحية للقيادي عادل الروحاني، واستمع الى تقرير اولي حول تفاصيل العملية الاجرامية والعناصر الارهابية المشتبهة بتنفيذها.

ووجه الرئيس الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الجريمة الارهابية الجبانة، وملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرداع، كما وجه بمعونات لأسر الشهداء ومساعدات للمصابين في الكمين الغادر.

معبرا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر وذوي الشهداء الابرار، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى الميامين بالشفاء العاجل.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على مضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لمليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وضمان الردع المتكامل لمختلف التحديات وتعزيز الامن والاستقرار في المحافظات المحررة.