آخر تحديث لأسعار الصرف اليوم في عدن

الخميس 19 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -خاص

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية، اليوم الخميس 19 مارس 2026، تباينًا لافتًا بين عدن وصنعاء، في مشهد يعكس استمرار الانقسام النقدي وتداعياته على الواقع الاقتصادي في البلاد.

ففي عدن، واصل الريال اليمني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية،

حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 410 ريالات للشراء و413 للبيع،

فيما وصل الدولار الأميركي إلى 1558 ريالًا للشراء و1582 للبيع، وسط مخاوف من مزيد من الانهيار.

أما في صنعاء، فقد بدت الأسعار أكثر استقرارًا،

إذ سجل الريال السعودي 140 ريالًا للشراء و140.5 للبيع،

بينما بلغ الدولار الأميركي 535 ريالًا للشراء و540 للبيع.

ويرى مراقبون أن هذا الفارق الكبير في أسعار الصرف بين المدينتين يعمّق الأزمة الاقتصادية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل غياب حلول اقتصادية شاملة تعالج جذور المشكلة.