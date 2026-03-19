سبب ألم المفاصل- حسام موافي: قد تكون مصابًا بهذه الأمراض

ما هو المرض الذي يسبب ألم المفاصل؟
أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على هذا السؤال، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا".
ما هي الأمراض التي تسبب وجع المفاصل؟
قال موافي خلال برنامجه المذاع على قناة صدى البلد، إن ألم المفاصل من الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب، لأنه قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بمرض مناعي.
وأضاف أستاذ طب الحالات أن من أبرز الأمراض المناعية التي تسبب ألمًا في المفاصل:
-الذئبة.
-التهاب المفاصل الروماتويدي "الروماتويد".
وأوضح أن أمراض المناعة الذاتية لا تسبب فقط ألمًا في المفاصل، مشيرًا إلى أن المصابين به يشعرون أيضًا بألم مبرح في العضلات.
ما هي خطورة الأمراض المناعية؟
وحذر موافي من التهاون مع الأمراض المناعية، لأن تركها بدون علاجه قد يشكل خطرًا كبيرًا على بعض الأعضاء الحيوية.
وكشف أن إهمال علاج الأمراض المناعية قد يؤدي إلى مهاجمة الجهاز المناعي لأجهزة الجسم، مثل القلب والرئة والكليتين والكبد.
ما هو أفضل دواء لعلاج ألم المفاصل؟
المسكنات ممنوعةوشدد على خطورة تناول الأدوية المسكنة لعلاج ألم المفاصل، مشيرًا إلى أهمية زيارة طبيب مناعة، لتحديد الدواء المناسب، بناءً على تشخيص الحالة.
الكورتيزون أفضل علاجوأشار إلى أن الكورتيزون هو أفضل دواء لعلاج ألم المفاصل المرتبط بالأمراض المناعية، على الرغم من سمعته السيئة.
وأكد أن الكورتيزون فعال في تخفيف ألم المفاصل الناتج عن أمراض المناعة الذاتية، إذ يسيطر على نشاط الجهاز المناعي، حتى لا يهاجم أعضاء الجسم