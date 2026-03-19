ضربة غامضة تهز أكبر حقل غاز في العالم.. بارس على صفيح ساخن

الخميس 19 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 208

في تطور لافت ينذر بتداعيات خطيرة على أسواق الطاقة، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية تعرّض منشآت حقل «بارس» الجنوبي البحري لهجوم غامض، وسط غياب أي تفاصيل دقيقة حول طبيعة الاستهداف أو حجم الخسائر.

ويُعد هذا الحقل العملاق، المشترك بين إيران وقطر، أكبر مخزون للغاز الطبيعي على وجه الأرض، باحتياطات هائلة تُقدّر بنحو 51 تريليون متر مكعب، ما يجعله أحد أعمدة أمن الطاقة العالمي.

ويقع الحقل في مياه الخليج العربي، بينما تُطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

التقديرات تشير إلى أن الجزء الشمالي من الحقل كان على أعتاب دخول مرحلة الإنتاج خلال العام الجاري، مع توقعات ببلوغه ذروة الإنتاج بحلول عام 2030، بمعدل يصل إلى 0.59 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، واستمراره في العطاء حتى عام 2059.

حالياً، ينتج الحقل نحو 716 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، يُستهلك معظمها داخلياً لتغذية محطات الكهرباء والصناعات الثقيلة، فيما تُصدر الكميات المتبقية إلى الخارج.

الأرقام تكشف ضخامة هذا المورد؛ إذ يحتوي الحقل بالكامل على نحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات العالم لأكثر من 13 عاماً، أو تزويد الولايات المتحدة بالكهرباء لأكثر من ثلاثة عقود.

وفي خضم هذه التطورات، ارتفعت إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، من 6 إلى 18 مليون متر مكعب يومياً، خُصصت لدعم مناطق الجنوب التي تعاني نقصاً حاداً في الطاقة.

لكن أي اضطراب في «بارس» قد يقلب المعادلة رأساً على عقب، إذ يُنذر بتقليص الإمدادات وفتح الباب أمام أزمة كهرباء خانقة في العراق، فضلاً عن تأثيرات محتملة على الأسواق العالمية، في وقت تتزايد فيه التوترات وتبقى منشآت الطاقة في مرمى المخاطر.