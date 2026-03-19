هجوم صاروخي إيراني يستهدف رأس لفان… أكبر مركز للطاقة في قطر والعالم

الخميس 19 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

استهدفت إيران، مساء الأربعاء، مدينة رأس لفان الصناعية في دولة قطر، عقب تهديدات إيرانية باستهداف منشآت الطاقة في دول الخليج العربي، بالتزامن مع التصعيد السعكري الذي تشهده المنطقة.

«وتُعد مدينة رأس لفان الصناعية أكبر مركز صناعي للطاقة في قطر، وأحد أهم مجمعات الغاز في العالم. أهميتها ليست محلية فقط، بل عالمية في سوق الطاقة.

كما يعد راس لفان أحد المراكز العالمية للطاقة وأحد ركائز الاقتصاد القطري إضافة إلى أنه عنصر مؤثر في استقرار سوق الغاز عالميًا

وقالت وزارة الداخلية القطرية، في بيان لها، إن فرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق اندلع في منطقة رأس لفان عقب هجوم إيراني، مشيرة إلى هجوم بعدد (5) صواريخ باليستية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استهدف الأراضي القطرية.

وأوضح البيان، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لعدد (4) صواريخ، بينما سقط صاروخ في مدينة رأس لفان الصناعية، متسببًا بحريق جارٍ التعامل معه من قبل الدفاع المدني".

وأشارت الداخلية القطرية، في بيان ثانٍ، أن قطر تعرضت لهجوم بـ(2) صواريخ باليستية إيرانية، نجحت القوات القطرية في التصدي لها "في محاولة لاستهداف مدينة رأس لفان الصناعية".

يذكر أن ايران سبق وأن أصدرت تحذيرًا بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في السعودية والإمارات وقطر، من بينها مصفاة رأس لفان، مشيرة إلى أنها ستتعرض لهجمات "خلال الساعات المقبلة".

وفي وقت سابق، أعلنت "قطر للطاقة" أن مدينة رأس لفان الصناعية تعرّضت لهجمات صاروخية، ما أسفر عن اندلاع حرائق وأضرار مادية وصفتها بـ"الجسيمة"، من دون تسجيل أي وفيات.

وقالت الشركة، في بيان، إن فرق الاستجابة للطوارئ انتشرت فور وقوع الهجوم، وتمكنت من التعامل مع الحرائق الناتجة عنه، مؤكدة استمرار جهودها لاحتواء التداعيات وضمان سلامة المنشآت.