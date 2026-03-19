  التكتل الوطني: أيادٍ آثمة تسعى لضرب الصف الوطني وإشعال الفتنة ويدين محاولة اغتيال الروحاني

أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت الأستاذ عادل الروحاني، رئيس الدائرة الفنية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، في محاولة اغتيال غادرة أثناء عودته بعد أداء العمرة إلى محافظة مأرب، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة من مرافقيه الكرام.
ورفع التكتل الوطني أحر التعازي وأصدق المواساة إلى قيادة التجمع اليمني للإصلاح وإلى أسر الشهداء الأبرار، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأعرب التكتل الوطني عن تمنياته للأستاذ عادل الروحاني الشفاء العاجل والتام، داعيًا الله أن يرفع عنه ما أصابه، ويعيده إلى أهله وإخوانه سالمًا معافى.
وأكد التكتل الوطني أن هذه الجريمة النكراء تكشف مجددًا عن وجود أيادٍ آثمة تسعى إلى ضرب صفوف العمل الوطني والسياسي المشروع، واستهداف كل من يقف في وجه مشاريع الانقلاب والتمزق والفوضى، كما تسعى جاهدة إلى إشعال الفتنة داخل المجتمع وخلخلة الصف الوطني والسياسي المواجه للمليشيات والانقلاب.
وطالب التكتل الوطني الجهات الأمنية المعنية بفتح تحقيق شفاف وعاجل يكشف ملابسات الجريمة ويُقدّم مرتكبيها والمحرضين عليها إلى العدالة دون إبطاء.
الموقعون على البيان
1- المؤتمر الشعبي العام
2- التجمع اليمني للإصلاح
3- الحزب الإشتراكي اليمني
4- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
5- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
6- الحراك الجنوبي السلمي المشارك
7- حزب الرشاد اليمني
8- حزب العدالة والبناء
9- الائتلاف الوطني الجنوبي
10- حركة النهضة للتغيير السلمي
11- حزب التضامن الوطني
12- الحراك الثوري الجنوبي
13- حزب التجمع الوحدوي اليمني
14- اتحاد القوى الشعبية
15- حزب السلم والتنمية
16- حزب البعث العربي الإشتراكي
17- مجلس حضرموت الوطني
18- حزب البعث العربي الإشتراكي القومي
19- حزب الشعب الديموقراطي/ حشد
20- مجلس شبوة الوطني العام
21- الحزب الجمهوري
22- حزب جبهة التحرير