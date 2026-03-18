مركز الملك سلمان يدشّن مشروع توزيع زكاة الفطر في مأرب

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 76

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع زكاة الفطر للعام 1447هـ في محافظة مأرب، بالتعاون مع الشريك المنفذ جمعية الوصول الإنساني، ضمن جهوده المستمرة لدعم الأسر المحتاجة والتخفيف من معاناتها.

وخلال التدشين، أشاد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة، مثمنًا تدخلاته الواسعة التي أسهمت في التخفيف من معاناة النازحين في محافظة مأرب ومختلف المحافظات اليمنية.

ويستهدف المشروع في مأرب توزيع 3 ألف كيس من الأرز، بوزن 20 كيلوغرامًا للكيس الواحد، ليستفيد منه نحو 21 ألف فرد، بواقع 3 الف أسرة، بما يضمن وصول زكاة الفطر إلى مستحقيها في الوقت المحدد شرعًا.

وعلى مستوى الجمهورية، يشمل المشروع توزيع 8 آلاف كيس من الأرز، بوزن 20 كيلوغرامًا للكيس الواحد، يستفيد منها أكثر من 56 ألف فرد، بواقع 8 ألف أسرة في محافظات المهرة ومأرب والحديدة وحضرموت.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر الأشد احتياجًا، والمساهمة في إدخال الفرحة والسرور على المستفيدين خلال عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب اليمني والتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية، لا سيما في المواسم والمناسبات الدينية.