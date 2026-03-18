مأرب تختتم برنامجاً تدريبياً في قيادة الحاسوب والأمن الرقمي لمنتسبي شرطة المنشآت

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 150

اختتمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليوم، البرنامج التدريبي في مهارات قيادة الحاسوب والأمن الرقمي لأفراد شرطة المنشآت وحماية الشخصيات في المحافظة، كأداة أمنية نحو التحسين في الجانب التكنولوجي والأمن الرقمي ، والتي نفذتها الادارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة بالشراكة مع إدارة شرطة المنشآت.

واستهدفت الدورات 120 متدربا موزعين على مجموعات، خلال شهر رمضان، تلقوا خلالها معلومات نظرية وتطبيقات عملية في قيادة الحاسوب والامن الرقمي.

وفي اختتام أكد وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب، أهمية الدورات التخصصية في رفع كفاءة منتسبي الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتهم في مجالات الضبط والربط وإدارة المهمات، مشيراً إلى أن هذه البرامج ،التدريبية تمثل ركيزة أساسية لمواكبة التطورات الحديثة، خاصة في مجالات الاستخبارات والعلوم المعلوماتية. وأشاد بالجهود التي بذلها القائمون على إعداد وتنفيذ الدورة، وما تضمنته من محاضرات وتدريبات ميدانية وإلكترونية، انعكست إيجاباً على مستوى الأداء الأمني.

ولفت اللواء رقيب إلى أن مخرجات هذه الدورة ستسهم في تعزيز الجاهزية الأمنية على مستوى المحافظة، سواء في الجبهة الداخلية أو في مواقع العمل المختلفة، مثمناً دور رجال الأمن في حفظ الأمن والاستقرار، وما يقدمونه من تضحيات في سبيل خدمة المجتمع. وهنأ المشاركين بمناسبة اختتام الدورة وحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم القادمة ومواصلة تحقيق النجاحات.

من جانبهم، أكد مدير إدارة شرطة المنشآت العميد علي دومان ومدير عام إدارة بحوث التنمية الإدارية جمال الجعفري، أهمية التأهيل النوعي في مجالات الأمن الرقمي وأمن الحاسوب، باعتباره أحد أبرز ميادين المواجهة الحديثة، في ظل تنامي التهديدات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات والبيانات الحساسة.

وأشارا إلى أن ما اكتسبه المتدربون من معارف ومهارات يشكل إضافة نوعية تعزز من قدراتهم في أداء مهامهم بكفاءة عالية.

وأوضحا أن هذه الدورات تمثل خطوة مهمة نحو بناء كوادر أمنية مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات المتسارعة، مؤكدين أن الوعي التقني والانضباط يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر. وعبّرا عن تقديرهما لجهود المدربين والقائمين على تنفيذ البرامج التدريبية، مهنئين الخريجين باجتيازهم هذه المرحلة، ومتمنين لهم التوفيق في مهامهم المستقبلية.

وفي ختام الفعالية التي حضرها عدد من القيادات الامنية جرى تكريم المتدربين بالشهادات التقديرية.