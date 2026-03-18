الاتصالات توسّع خدماتها في مأرب… تشغيل مواقع جديدة للهاتف والإنترنت.. تعرف على مناطق التوسعة

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 190

قالت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية – فرع مأرب، إنها وسّعت خدمات الاتصالات في المحافظة عبر تشغيل مواقع جديدة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت.

وأضافت المؤسسة، في بيان نشرته على منصة «إكس» رصدة محرر مأرب برس، أنه تم تشغيل خدمات يمن موبايل في ثمانية مواقع، إلى جانب توفير خدمة يمن فورجي (4G) في خمسة مواقع، في إطار جهودها لتحسين جودة خدمات الاتصالات.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في محافظة مأرب، بما يسهم في تعزيز التغطية وتحسين مستوى الخدمة للمستخدمين.

يشار إلى ان المناطق التي طالها التوسعة هي منطقة " العرقين - الصمده آل شبوان - كولة مأرب - الجفينة العلياء- حريب الوسيعه - حي الجامعة - فندق الدوحة -جو النسيم - الروضة - بن عبود – الرميلة - سوق السلاح - سماء مأرب"

وتشهد محافظة مأرب نمواً سكانياً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، ما يرفع الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت، وسط مساعٍ حكومية لتوسيع الشبكات وتحسين كفاءتها.