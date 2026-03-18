4 صواريخ باليستية و5 مسيرات إيرانية على الرياض.. إصابة عدد من المقيمين وأجزاء من صاروخ سقطت بالقرب من مصفاة

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
أعلنت الدفاع السعودية، مساء اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، وسقوط أحد أجزاء صاروخ منها بالقرب من مصفاة جنوب العاصمة.

وقبل قليل أفاد ‏الدفاع المدني السعودي بإصابة 4 مقيمين وأضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 5 مسيرات حاولت الاقتراب من أحد معامل الطاقة بالمنطقة الشرقية.

