دولة أعلنت غداً الخميس أول أيام عيد الفطر وأخرى العيد فيها يوم السبت حزب الإصلاح يحمل الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب المسؤولية.. ويطالب بتحقيق شفاف وضبط المتورطين في استهداف الروحاني ومرافقيه من العمرة إلى الكمين: نجاة قيادي من حزب الإصلاح من محاولة اغتيال في مأرب اختراق يطال رأس هرم مخابرات إيران.. الإعلان عن مقتل وزير الإستخبارات بعد ساعات قليلة من مقتل لاريجاني وزاده وغلام اليمن ودول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى منذ 18 فبراير الماضي إيران تعلن استهداف مواقع إسرائيلية وأمريكية بصواريخ ثقيلة موجة صاروخية إيرانية جديدة وسماع دوي انفجارات وسط إسرائيل قرار تاريخي.. سحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من السنغال واعتبار منتخب المغرب بطلاً للبطولة تراجع صلاح.. كيف أثرت تكتيكات سلوت على الفرعون المصري؟
أعلنت المحكمة العليا في أفغانستان أن لجنة رصد الأهلة المركزية أكدت بناء على معلوماتها، ثبوت رؤية هلال شهر شوال وبناء على ذلك، قررت المحكمة أن يوم غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك على الرغم من أن القمر قد غرب في "كابول" عاصمة أفغانستان قبل 35 دقيقة من غروب الشمس، وأن اقتران شهر شوال لم يحدث بعد، إلا أن الإعلان الرسمي ذكر أنه وردت شهادات من عدد كبير من الشهود برؤية هلال شهر شوال اليوم الأربعاء 18 مارس 2026م بعد غروب الشمس، وعليه أعلنت أفغانستان أن غدا هو يوم عيد الفطر فيها وفق مركز الفلك الدولي.
وأعلنت الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر واليمن وفلسطين، والعراق وتركيا ولبنان والسودان أن يوم الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر.
في حين أن سنغافورة أعلنت أن السبت المقبل 21 مارس أول أيام عيد الفطر.