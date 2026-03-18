دولة أعلنت غداً الخميس أول أيام عيد الفطر وأخرى العيد فيها يوم السبت

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت المحكمة العليا في أفغانستان أن لجنة رصد الأهلة المركزية أكدت بناء على معلوماتها، ثبوت رؤية هلال شهر شوال وبناء على ذلك، قررت المحكمة أن يوم غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك على الرغم من أن القمر قد غرب في "كابول" عاصمة أفغانستان قبل 35 دقيقة من غروب الشمس، وأن اقتران شهر شوال لم يحدث بعد، إلا أن الإعلان الرسمي ذكر أنه وردت شهادات من عدد كبير من الشهود برؤية هلال شهر شوال اليوم الأربعاء 18 مارس 2026م بعد غروب الشمس، وعليه أعلنت أفغانستان أن غدا هو يوم عيد الفطر فيها وفق مركز الفلك الدولي.

وأعلنت الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر واليمن وفلسطين، والعراق وتركيا ولبنان والسودان أن يوم الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر.

في حين أن سنغافورة أعلنت أن السبت المقبل 21 مارس أول أيام عيد الفطر.