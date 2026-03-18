من العمرة إلى الكمين: نجاة قيادي من حزب الإصلاح من محاولة اغتيال في مأرب

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

نجا قيادي في التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال استهدفته على طريق مأرب، فيما استشهد اثنان من زملائه إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون.

وقال علي الجرادي، رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب، إن القيادي عادل الروحاني، رئيس الدائرة الفنية بالتجمع، نجا من كمين مسلح أثناء عودته برفقة عدد من زملائه من أداء العمرة في طريقهم إلى مدينة مأرب.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن استشهاد اثنين من زملاء الروحاني، فيما أصيب هو بعدة طلقات في أنحاء متفرقة من جسده، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مأرب لتلقي العلاج.

وأشار الجرادي إلى أن الروحاني يقيم في مأرب منذ عام 2014، كما سبق أن أصيب اثنان من أبنائه خلال مشاركتهما في معارك الدفاع عن الوطن.

يشار إلى ان الهجوم نفذه مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارات من طراز "شاص". وقد نصب المهاجمون الكمين في مديرية الوادي قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة عقب تنفيذ العملية.