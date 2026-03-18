دولة أعلنت غداً الخميس أول أيام عيد الفطر وأخرى العيد فيها يوم السبت حزب الإصلاح يحمل الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب المسؤولية.. ويطالب بتحقيق شفاف وضبط المتورطين في استهداف الروحاني ومرافقيه من العمرة إلى الكمين: نجاة قيادي من حزب الإصلاح من محاولة اغتيال في مأرب اختراق يطال رأس هرم مخابرات إيران.. الإعلان عن مقتل وزير الإستخبارات بعد ساعات قليلة من مقتل لاريجاني وزاده وغلام اليمن ودول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى منذ 18 فبراير الماضي إيران تعلن استهداف مواقع إسرائيلية وأمريكية بصواريخ ثقيلة موجة صاروخية إيرانية جديدة وسماع دوي انفجارات وسط إسرائيل قرار تاريخي.. سحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من السنغال واعتبار منتخب المغرب بطلاً للبطولة تراجع صلاح.. كيف أثرت تكتيكات سلوت على الفرعون المصري؟
نجا قيادي في التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال استهدفته على طريق مأرب، فيما استشهد اثنان من زملائه إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون.
وقال علي الجرادي، رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب، إن القيادي عادل الروحاني، رئيس الدائرة الفنية بالتجمع، نجا من كمين مسلح أثناء عودته برفقة عدد من زملائه من أداء العمرة في طريقهم إلى مدينة مأرب.
وأوضح أن الهجوم أسفر عن استشهاد اثنين من زملاء الروحاني، فيما أصيب هو بعدة طلقات في أنحاء متفرقة من جسده، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مأرب لتلقي العلاج.
وأشار الجرادي إلى أن الروحاني يقيم في مأرب منذ عام 2014، كما سبق أن أصيب اثنان من أبنائه خلال مشاركتهما في معارك الدفاع عن الوطن.
يشار إلى ان الهجوم نفذه مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارات من طراز "شاص". وقد نصب المهاجمون الكمين في مديرية الوادي قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة عقب تنفيذ العملية.