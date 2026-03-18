اختراق يطال رأس هرم مخابرات إيران.. الإعلان عن مقتل وزير الإستخبارات بعد ساعات قليلة من مقتل لاريجاني وزاده وغلام

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل الخطيب نتيجة عملية اغتيال.

جاء ذلك في رسالة تعزية نشرها عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بشأن مقتل عدد من المسؤولين الإيرانيين جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وقال بزشكيان "لقد أحزننا بشدة مقتل إسماعيل خطيب، وعلي لاريجاني، وعزيز نصير زاده، إلى جانب أفراد من عائلاتهم وأشخاص من الفرق المرافقة لهم، في عملية اغتيال دنيئة".

وبتقديمه التعازي، أكد بزشكيان مقتل وزير الاستخبارات.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تداولت في وقت سابق الأربعاء نبأ مقتل الخطيب، إلا أنه لم يتم تأكيدها رسميا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن اليوم الأربعاء اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب بغارات على العاصمة طهران أمس.

وشدد على أن الضربات على إيران ستتواصل وتتصاعد، مؤكداً "ألا حصانة لأحد، وأن الجميع على قائمة الاغتيال". وأردف قائلاً "سنواصل ملاحقتهم واصطيادهم"، في إشارة إلى القادة الإيرانيين.

وأضاف:"سنستهدف كل مسؤول إيراني بمجرد استكمال الاستخبارات"، وفق تعبيره.

فيما تحدث مسؤول إسرائيلي عن فوضى كبيرة داخل النظام الإيراني بعد استهداف قادته. وشدد على أن اغتيال لاريجاني بعث برسالة واضحة مفادها ألا مكان آمناً للقادة الإيرانيين، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن".

هذا ويعتبر خطيب من المتشددين في نظام الحكم بإيران، وقد عين وزيراً للاستخبارات خلفاً لمحمود علوي في 2021.

كما يعد من المقربين للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وكان مسؤولاً في الحكومة السابقة عن مكافحة التجسس، ما يشكل ضربة قوية لطهران.

وكانت إسرائيل أعلنت أمس مقتل لاريجاني وقائد الباسيج غلام رضا سليماني بغارات فجر الثلاثاء على العاصمة طهران أيضًا.