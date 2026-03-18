اليمن ودول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 409

أعلنت عدة دول عربية بينها اليمن والسعودية وقطر والإمارات، تعذر رؤية هلال شوال اليوم الأربعاء، ليكون غدا الخميس هو المكمل لشهر رمضان والجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك. وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن قالت إن غداً الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وذلك بعد عدم ثبوت رؤية هلال شوال، ويوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان الوزارة، انه تعذر على اللجنة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد بتحري الأهلة، والمكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وبذلك يكون يوم غد الخميس الموافق 19 مارس 2026 هو المتمم لشهر رمضان".