أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى منذ 18 فبراير الماضي

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنسبة أكثر من 2% إلى 4900 دولار للأونصة، مسجلة أدنى مستوى لها خلال شهر.

وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات ‌الفورية 2.97% إلى 4857.24 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2.92% إلى 4861.74 دولار.

ويفاقم ارتفاع أسعار النفط الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف النقل.

وبينما ينظر إلى الذهب على أنه أداة تحوط ضد التضخم والأوضاع الضبابية، فإن ارتفاع أسعار ​الفائدة يحد من ​جاذبيته برفع ⁠تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ويرفع عوائد الأصول المدرة للدخل.

من المتوقع على نطاق واسع ​أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون ​تغيير ⁠للجلسة الثانية على التوالي عند إعلانه قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم