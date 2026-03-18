أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى منذ 18 فبراير الماضي إيران تعلن استهداف مواقع إسرائيلية وأمريكية بصواريخ ثقيلة موجة صاروخية إيرانية جديدة وسماع دوي انفجارات وسط إسرائيل قرار تاريخي.. سحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من السنغال واعتبار منتخب المغرب بطلاً للبطولة تراجع صلاح.. كيف أثرت تكتيكات سلوت على الفرعون المصري؟ نجم ليفربول السابق: عروض صلاح ستُدرس.. وما حدث له أمام توتنهام يثير التساؤل ثلاثون دولة أوربية توجه صفعة لواشنطن وتعلن رفضها المشاركة في الحرب ضد إيران وترامب يشن هجوما على الناتو وينشر كشف الأرقام من قاعة مجلس حقوق الإنسان بجنيف… اليمن يحذّر من خطر الحوثيين على الأمن الإقليمي ومن الانتهاكات الحوثية والتدخلات الإيرانية أجهزة الأمن في المهرة تضبط خلية إجرامية.. مداهمة أمنية تنتهي باعتقال ستة متورطين.. تفاصيل المقاومة الشعبية ترفض قراراً أصدره محافظ شبوة وتعتبره إجراءً تعسفياً وغير قانوني وسابقة خطيرة
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنسبة أكثر من 2% إلى 4900 دولار للأونصة، مسجلة أدنى مستوى لها خلال شهر.
وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.97% إلى 4857.24 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2.92% إلى 4861.74 دولار.
ويفاقم ارتفاع أسعار النفط الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف النقل.
وبينما ينظر إلى الذهب على أنه أداة تحوط ضد التضخم والأوضاع الضبابية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبيته برفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ويرفع عوائد الأصول المدرة للدخل.
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير للجلسة الثانية على التوالي عند إعلانه قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم