إيران تعلن استهداف مواقع إسرائيلية وأمريكية بصواريخ ثقيلة

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلنت إيران، الأربعاء، استهدافها قواعد أمريكية ونقاط تجمع جنود بمنطقة الشرق الأوسط، ومراكز دعم قتالي إسرائيلية باستخدام صواريخ ثقيلة متعددة الرؤوس.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه شن هجمات جديدة على أهداف إسرائيلية وأمريكية في إطار الموجة 62 من عملية "الوعد الصادق 4".

وقال البيان: "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ونقاط التجمع العسكرية ومراكز الدعم القتالي التابعة للكيان الصهيوني استُهدفت بصواريخ متعددة الرؤوس من طراز خيبر شكن وعماد وحاج قاسم".

وأضاف: "خلال هذه الموجة، تم تدمير مراكز في عكا وحيفا وتل أبيب وبئر السبع، بعد انهيار أنظمة الدفاع المتقدمة وصفارات الإنذار لدى إسرائيل والولايات المتحدة قبل تفعيلها".

وذكر أنه قصف للمرة الثالثة بصواريخ متعددة الرؤوس وطائرات مسيرة دقيقة قواعد علي السالم والأديري وعريفجان في الكويت، وفيكتوريا في العراق، والعديد في قطر، والظفرة في الإمارات، وموفق السلطي في الأردن، والأسطول الخامس في البحرين.

ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه