موجة صاروخية إيرانية جديدة وسماع دوي انفجارات وسط إسرائيل

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 168

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم واسع النطاق استهدف مواقع إستراتيجية في العمق الإسرائيلي وقواعد أمريكية في المنطقة، في إطار ما سمّاها "الموجة الـ62 من الرد على العدوان" الذي بدأ بهجمات أمريكية وإسرائيلية في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأكد الحرس الثوري في بيان له، استهداف مواقع حيوية في مدن عكا وحيفا وتل أبيب وبئر السبع، مشيرا إلى استخدام صواريخ قدر ذات الرؤوس الحربية المتعددة، إضافة إلى صواريخ "خيبر شكن" و"عماد" و"حاج قاسم".

كما شدد البيان على أن الموجة الـ62 استهدفت بشكل مباشر القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، بالإضافة إلى مراكز الإسناد العسكري التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة شملت الجولان السوري المحتل، وصفد، وعكا، وخليج حيفا، ومناطق في الجليل الأعلى، إثر رصد إطلاق رشقات صاروخية متتالية من الأراضي الإيرانية.

دوي انفجارات وأفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجارات عنيفة في خليج حيفا، كما سُمع دوي انفجار في منطقة "وسط إسرائيل" (تل أبيب ومحيطها)، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد الرشقة الصاروخية السابعة، وكان قد أعلن من قبل أن الرشقات السابقة سقط بعضها في مناطق مفتوحة في حين اعترض أخرى، وسط رقابة عسكرية إسرائيلية مشددة تمنع تداول حجم الخسائر الحقيقي.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من مرافق النقل الحيوية، خاصة في "غوش دان" جنوب ضاحية تل أبيب، تعرضت لأضرار متفاوتة نتيجة هجمات صاروخية إيرانية وهجمات من حزب الله خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة مواجهة مفتوحة بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، إثر هجوم إسرائيلي أمريكي واسع على إيران أدى -بحسب الإحصاءات- إلى مقتل 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين، من أبرزهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية.

ورغم التقدم الذي أُحرز في المفاوضات النووية بوساطة عُمانية، فإن طهران تتهم تل أبيب بـ"الانقلاب على طاولة التفاوض" للمرة الثانية، على غرار ما حدث في حرب يونيو/حزيران 2025.