قرار تاريخي.. سحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من السنغال واعتبار منتخب المغرب بطلاً للبطولة

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم (الأربعاء) رسمياً حسم لقب كأس أمم أفريقيا 2025 لصالح المغرب ، وذلك بقرار إداري صادر عن لجنة الاستئناف.

لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبرت منتخب السنغال خاسراً أمام المغرب 0 - 3 في نهائي كأس أمم إفريقي 2025، بسبب انسحابها خلال المباراة، ليذهب اللقب للمغرب.

القرار جاء بعد تطبيق المادة 84 من لوائح البطولة، حيث تم اعتبار السنغال منهزمة بالانسحاب في المباراة النهائية. وبناءً على ذلك، تم اعتماد نتيجة 3-0 لصالح المنتخب المغربي ، مع تثبيت النتيجة بشكل رسمي.

وبهذا القرار، أنهى “الكاف” الجدل القائم حول النهائي الافريقي ، مؤكداً تتويج المغرب باللقب القاري عبر المسار القانوني دون استكمال المباراة على أرض الملعب.