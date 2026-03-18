قرار تاريخي.. سحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من السنغال واعتبار منتخب المغرب بطلاً للبطولة تراجع صلاح.. كيف أثرت تكتيكات سلوت على الفرعون المصري؟ نجم ليفربول السابق: عروض صلاح ستُدرس.. وما حدث له أمام توتنهام يثير التساؤل ثلاثون دولة أوربية توجه صفعة لواشنطن وتعلن رفضها المشاركة في الحرب ضد إيران وترامب يشن هجوما على الناتو وينشر كشف الأرقام من قاعة مجلس حقوق الإنسان بجنيف… اليمن يحذّر من خطر الحوثيين على الأمن الإقليمي ومن الانتهاكات الحوثية والتدخلات الإيرانية أجهزة الأمن في المهرة تضبط خلية إجرامية.. مداهمة أمنية تنتهي باعتقال ستة متورطين.. تفاصيل المقاومة الشعبية ترفض قراراً أصدره محافظ شبوة وتعتبره إجراءً تعسفياً وغير قانوني وسابقة خطيرة فلكي يمني يحدد بداية أول أيام العيد والمحكمة العليا في السعودية تدعو لتحري هلال شوال كيف تحرك طهران ذراعها في اليمن؟ الحوثيون بين الاستقلالية والانصياع.. مأرب تحتفي بجرحى الجيش تحت شعار طاقتنا أكبر من إعاقتنا وتكرم 120 جريحاً
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم (الأربعاء) رسمياً حسم لقب كأس أمم أفريقيا 2025 لصالح المغرب ، وذلك بقرار إداري صادر عن لجنة الاستئناف.
لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبرت منتخب السنغال خاسراً أمام المغرب 0 - 3 في نهائي كأس أمم إفريقي 2025، بسبب انسحابها خلال المباراة، ليذهب اللقب للمغرب.
القرار جاء بعد تطبيق المادة 84 من لوائح البطولة، حيث تم اعتبار السنغال منهزمة بالانسحاب في المباراة النهائية. وبناءً على ذلك، تم اعتماد نتيجة 3-0 لصالح المنتخب المغربي ، مع تثبيت النتيجة بشكل رسمي.
وبهذا القرار، أنهى “الكاف” الجدل القائم حول النهائي الافريقي ، مؤكداً تتويج المغرب باللقب القاري عبر المسار القانوني دون استكمال المباراة على أرض الملعب.