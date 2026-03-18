نجم ليفربول السابق: عروض صلاح ستُدرس.. وما حدث له أمام توتنهام يثير التساؤل

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

أثار أسطورة ليفربول السابق، إيميل هيسكي، تساؤلات جدية حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، مؤكداً أن النادي لن يتجاهل أي عروض قد تصل لضم اللاعب، حتى مع اقتراب نهاية عقده في صيف 2027.

تأتي هذه التصريحات في ظل تراجع ملحوظ في أداء صلاح هذا الموسم، حيث اكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي. وحين سُئل هيسكي عن احتمالية بيع صلاح الصيف المقبل لتجنب رحيله مجاناً لاحقاً، أجاب بوضوح: "سيتم الاستماع دائماً للعروض بغض النظر عن أي شيء. لم نتوقع أبداً رحيل لويس دياز، لكنهم درسوا الأمر وقرروا المضي قدماً. العروض سيتم النظر فيها دائماً".

وأضاف هيسكي أن التحدي الأكبر الذي يواجه ليفربول هو التخطيط لما بعد صلاح: "السؤال الوحيد هو: إلى أين نتجه بعد محمد صلاح؟ وكيف سيكون الوضع بعده؟ لقد كنا محظوظين بوجود لاعب يساهم بأكثر من 30 هدفاً في الموسم، وهذا إنجاز استثنائي".

وفيما يتعلق بالوضع الحالي لصلاح، أشار هيسكي إلى ضرورة عودة اللاعب إلى مستواه المعهود، لكنه شكك في مبرر إجلاسه على مقاعد البدلاء أمام توتنهام: "هل يعقل أن يكون السبب وراء جلوسه احتياطياً هو انتظار مباراة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل؟ هذا يثير الشكوك".

وتابع هيسكي مشيراً إلى أن صلاح يظل مصدر خطر حتى لو لم يكن في أفضل حالاته: "نحن نعتمد على حقيقة أنه سيعود لأفضل مستوياته، لكنه يبقى محمد صلاح. هناك لاعبون بمجرد رؤيتهم في التشكيلة تشعر بوجود تهديد كامن، وكان صلاح واحداً منهم".

واختتم حديثه بالتعبير عن الأمل في عودة النجم المصري إلى مستواه المألوف: "الشيء الوحيد الآن هو أننا نحتاج منه أن يعود إلى محمد صلاح الذي نعرفه ونحبه. حتى عندما شارك ضد توتنهام، صنع نصف فرص، نحتاج فقط أن يعود إلى المستوى الذي نعرف أنه قادر على تقديمه".