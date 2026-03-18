تراجع صلاح.. كيف أثرت تكتيكات سلوت على الفرعون المصري؟ نجم ليفربول السابق: عروض صلاح ستُدرس.. وما حدث له أمام توتنهام يثير التساؤل ثلاثون دولة أوربية توجه صفعة لواشنطن وتعلن رفضها المشاركة في الحرب ضد إيران وترامب يشن هجوما على الناتو وينشر كشف الأرقام من قاعة مجلس حقوق الإنسان بجنيف… اليمن يحذّر من خطر الحوثيين على الأمن الإقليمي ومن الانتهاكات الحوثية والتدخلات الإيرانية أجهزة الأمن في المهرة تضبط خلية إجرامية.. مداهمة أمنية تنتهي باعتقال ستة متورطين.. تفاصيل المقاومة الشعبية ترفض قراراً أصدره محافظ شبوة وتعتبره إجراءً تعسفياً وغير قانوني وسابقة خطيرة فلكي يمني يحدد بداية أول أيام العيد والمحكمة العليا في السعودية تدعو لتحري هلال شوال كيف تحرك طهران ذراعها في اليمن؟ الحوثيون بين الاستقلالية والانصياع.. مأرب تحتفي بجرحى الجيش تحت شعار طاقتنا أكبر من إعاقتنا وتكرم 120 جريحاً اليمن تعلن تضامنها الكامل مع الكويت بعد كشفها مخطط تخريبي في البلاد يقف خلفه حزب الله
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلاً إن معظم الدول الأعضاء أبلغت واشنطن بعدم رغبتها في الانخراط في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في الشرق الأوسط.
وفي منشور على منصة «إكس»، قال ترامب إن هذا الموقف يأتي رغم تأييد تلك الدول، بحسب تعبيره، للجهود الأمريكية ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه "غير متفاجئ" من موقف الحلف الذي وصفه بأنه "طريق باتجاه واحد".
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تنفق "مئات المليارات من الدولارات سنوياً" لحماية دول الناتو، معتبراً أن هذه الدول لا تقدم دعماً مماثلاً لواشنطن "خاصة في وقت الحاجة".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة حققت، بحسب قوله، "نجاحاً عسكرياً كبيراً" ضد إيران، قائلاً إن قدرات الجيش الإيراني تعرضت لتدمير واسع شمل القوات البحرية والجوية وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى استهداف قيادات عسكرية.
وأكد ترامب أن بلاده لم تعد بحاجة إلى دعم الناتو في هذا السياق، مضيفاً أن الأمر ينطبق أيضاً على حلفاء آخرين مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.
ويأتي تصريح ترامب في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وسط انقسامات بين الحلفاء الغربيين بشأن طبيعة المشاركة في العمليات العسكرية المرتبطة بإيران.
تعريف:
يشار إلى أن الناتو "هو حلف شمال الأطلسي هو تحالف عسكري تأسس عام 1949، هدفه الأساسي الدفاع الجماعي بين أعضائه (أي أن الهجوم على دولة يُعتبر هجومًا على الجميع).
وعدد أعضائه 32 دولة منها 30 دولة أوروبية إضافة إلى أمريكيا وكندا.