ثلاثون دولة أوربية توجه صفعة لواشنطن وتعلن رفضها المشاركة في الحرب ضد إيران وترامب يشن هجوما على الناتو وينشر كشف الأرقام

الأربعاء 18 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلاً إن معظم الدول الأعضاء أبلغت واشنطن بعدم رغبتها في الانخراط في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في الشرق الأوسط.

وفي منشور على منصة «إكس»، قال ترامب إن هذا الموقف يأتي رغم تأييد تلك الدول، بحسب تعبيره، للجهود الأمريكية ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه "غير متفاجئ" من موقف الحلف الذي وصفه بأنه "طريق باتجاه واحد".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تنفق "مئات المليارات من الدولارات سنوياً" لحماية دول الناتو، معتبراً أن هذه الدول لا تقدم دعماً مماثلاً لواشنطن "خاصة في وقت الحاجة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة حققت، بحسب قوله، "نجاحاً عسكرياً كبيراً" ضد إيران، قائلاً إن قدرات الجيش الإيراني تعرضت لتدمير واسع شمل القوات البحرية والجوية وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى استهداف قيادات عسكرية.

وأكد ترامب أن بلاده لم تعد بحاجة إلى دعم الناتو في هذا السياق، مضيفاً أن الأمر ينطبق أيضاً على حلفاء آخرين مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.

ويأتي تصريح ترامب في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وسط انقسامات بين الحلفاء الغربيين بشأن طبيعة المشاركة في العمليات العسكرية المرتبطة بإيران.

تعريف:

يشار إلى أن الناتو "هو حلف شمال الأطلسي هو تحالف عسكري تأسس عام 1949، هدفه الأساسي الدفاع الجماعي بين أعضائه (أي أن الهجوم على دولة يُعتبر هجومًا على الجميع).

وعدد أعضائه 32 دولة منها 30 دولة أوروبية إضافة إلى أمريكيا وكندا.